Bóka János: Ma Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége

A magyar elnökség ajándéka a Rubik-kocka volt. A Rubik-kocka megtestesíti a magyar kreativitást és azt jelzi, hogy még a legbonyolultabb problémákat is meg lehet oldani. Egyébként a Rubik-kockának 27 mozgó alkatrésze van, pontosan ennyi az unió tagállamainak a száma – emlékeztetett Bóka János.

A dán külügyminiszter és az EU külügyi főképviselője. Bóka János szerint ma Európának a béke és az élet üzenetére lenne szüksége

A miniszter kifejtette:

A dán elnökség egy tollkészlettel lepett meg bennünket. Ez a tollkészlet Ukrajnában készült. Ezek a tollak újrahasznosított ukrán töltényhüvelyekből készültek, kaptunk egy golyóstollat és kaptunk egy töltőtollat is. A dán elnökség szerint ez az ajándék azt mutatja, hogy a szavak hangosabban beszélnek, mint a töltények. Ezek a tollak mégis töltényből készültek.

Hozzátette: Ezt a tollat az Európai Unió tagállamaiban már egyre nehezebb eladni, talán már csak Brüsszelben van rá kereslet.

Bóka János bejegyzésében azt is megjegyezte,

a töltény emberi élet kioltására alkalmas eszköz. A kilőtt töltények embereket ölnek és nyomorítanak meg, tesznek özveggyé és árvává. Ma Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége.

