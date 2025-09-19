Európai UnióBóka JánosDániasoros elnökség

Bóka János: Ma Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége

Minden uniós elnökség készül ajándékkal a többi tagállam számára. Ezek az ajándékok sokat elárulnak az elnökségről és annak céljairól – mondta el az európai uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a dán elnökség ajándékára.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 15:26
Bóka János Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar elnökség ajándéka a Rubik-kocka volt. A Rubik-kocka megtestesíti a magyar kreativitást és azt jelzi, hogy még a legbonyolultabb problémákat is meg lehet oldani. Egyébként a Rubik-kockának 27 mozgó alkatrésze van, pontosan ennyi az unió tagállamainak a száma – emlékeztetett Bóka János. 

A dán külügyminiszter és az EU külügyi főképviselője. Bóka János szerint ma Európának a béke és az élet üzenetére lenne szüksége
A dán külügyminiszter és az EU külügyi főképviselője. Bóka János szerint ma Európának a béke és az élet üzenetére lenne szüksége
(Fotó: AFP)

A miniszter kifejtette:

A dán elnökség egy tollkészlettel lepett meg bennünket. Ez a tollkészlet Ukrajnában készült. Ezek a tollak újrahasznosított ukrán töltényhüvelyekből készültek, kaptunk egy golyóstollat és kaptunk egy töltőtollat is. A dán elnökség szerint ez az ajándék azt mutatja, hogy a szavak hangosabban beszélnek, mint a töltények. Ezek a tollak mégis töltényből készültek.

Hozzátette: Ezt a tollat az Európai Unió tagállamaiban már egyre nehezebb eladni, talán már csak Brüsszelben van rá kereslet.

Bóka János bejegyzésében azt is megjegyezte, 

a töltény emberi élet kioltására alkalmas eszköz. A kilőtt töltények embereket ölnek és nyomorítanak meg, tesznek özveggyé és árvává. Ma Európának nem az erőszak, a háború és a halál, hanem a béke és az élet üzenetére lenne szüksége.

Borítókép: Bóka János (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.