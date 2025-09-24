Rendkívüli

Telefonon tárgyalt Orbán Viktor és Donald Trump

Bóka János elárulta, mit jelentene a számok nyelvén az orosz energiahordozókról való teljes leválás

Egy az IMF által készített tanulmány szerint a magyar GDP 4 százalékába kerülne az orosz energiahordozókról való teljes leválás – fedte fel az európai uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János szerint a teljes leválással Magyarország energiabiztonságát alapjaiban tennénk kockára.

Munkatársunktól
2025. 09. 24. 23:02
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Az IMF egy frissen megjelent tanulmányban vizsgálta a magyar energiaellátás és versenyképesség helyzetét – számolt be róla a közösségi médiában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Bóka János szerint a teljes leválással Magyarország energiabiztonságát alapjaiban tennénk kockára (Illusztráció, forrás: Xinhua via AFP)
Bóka János szerint a teljes leválással Magyarország energiabiztonságát alapjaiban tennénk kockára (Illusztráció, forrás: Xinhua via AFP)

A kutatás legérdekesebb része egyértelműen az energiaellátásról szól. Régóta világos, hogy a brüsszeli vezetés folyamatos nyomást gyakorol hazánkra ebben a kérdésben. Többször is jeleztük: a 2027 végére tervezett uniós orosz energiaembargó súlyos veszélyt jelentene a magyar gazdaságra, hiszen földrajzi adottságainkon nem tudunk változtatni – emlékeztetett.

Most a Nemzetközi Valutaalap is kristálytisztán, számokkal alátámasztva leírja, mit is jelentene Magyarország számára az orosz energiahordozókról való teljes leválás.

Magyarországnak kell a gazdasági teljesítmény legnagyobb kiesésével számolnia, ha EU-szerte leállítanák az orosz földgázszállítást – ez a GDP 4 százalékát is meghaladná

– idézte az IMF elemzését.

Ennek fényében talán már érthetővé válik a magyar álláspont és az, hogy a teljes leválással Magyarország energiabiztonságát alapjaiban tennénk kockára

– hívta fel a figyelmet Bóka János.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

