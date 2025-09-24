Bóka János elárulta, mit jelentene a számok nyelvén az orosz energiahordozókról való teljes leválás

Az IMF egy frissen megjelent tanulmányban vizsgálta a magyar energiaellátás és versenyképesség helyzetét – számolt be róla a közösségi médiában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

A kutatás legérdekesebb része egyértelműen az energiaellátásról szól. Régóta világos, hogy a brüsszeli vezetés folyamatos nyomást gyakorol hazánkra ebben a kérdésben. Többször is jeleztük: a 2027 végére tervezett uniós orosz energiaembargó súlyos veszélyt jelentene a magyar gazdaságra, hiszen földrajzi adottságainkon nem tudunk változtatni – emlékeztetett.

Most a Nemzetközi Valutaalap is kristálytisztán, számokkal alátámasztva leírja, mit is jelentene Magyarország számára az orosz energiahordozókról való teljes leválás.

Magyarországnak kell a gazdasági teljesítmény legnagyobb kiesésével számolnia, ha EU-szerte leállítanák az orosz földgázszállítást – ez a GDP 4 százalékát is meghaladná

Ennek fényében talán már érthetővé válik a magyar álláspont és az, hogy a teljes leválással Magyarország energiabiztonságát alapjaiban tennénk kockára

