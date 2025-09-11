Bomlásnak indult, feldarabolt női holttestre bukkant a feltörekvő amerikai énekes, David Anthony Burke autójában a Los Angeles-i rendőrség – írja a TMZ.
Bomladozó holttestdarabokat találtak egy feltörekvő amerikai énekes Teslájában + videó
A szag volt gyanús.
Mindez azért derült ki, mert a rendőrséget többen is értesítették arról, hogy a környéken található roncstelepen orrfacsaró szag terjeng. A rendőrök tehát elmentek a helyszínre, és egy Tesla csomagtartójában találtak egy táskát, amelyben emberi maradványokra bukkantak. Az autó tulajdonosa pedig nem más, mint David Anthony Burke. Az ügyben gyilkosság miatt indult nyomozás, viszont egyelőre semmit nem tudni a csomagtartóban talált holtest személyazonosságáról.
A portál úgy tudja, hogy a hatóságok már értesítették a Tesla tulajdonosát, akinek a művészneve D4vd, és aki a hírek szerint együttműködik a rendőrséggel.
További Külföld híreink
Érdekesség az ügyben, hogy mindez nem volt elég arra, hogy a fiatal zenész lemondja a koncertjeit, sőt, októberben európai turnéra indul. D4vd legnépszerűbb slágereit, a Here With Me-t és a Romantic Homicide-ot több mint egymilliárdszor streamelték. Más kérdés, hogy a Teslájában talált holtest milyen irányba egyengeti majd a karrierjét.
Bár a TMZ próbálta elérni a zenész menedzserét, hogy mondjon valamit az ügyről, egyelőre nem kaptak választ a megkeresésre.
A Pentagonnál emlékezett Trump
A 2001-es támadások minden helyszínén tartottak megemlékezéseket.
Fotón Charlie Kirk lehetséges gyilkosa
Az FBI képeket tett közzé a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottjáról; a fegyvert már megtalálták, a gyilkos pedig továbbra is szabadlábon van.
Chaim Mentz rabbi: Charlie Kirk volt korunk Ábrahámja
A vallási vezető tisztelettel adózik a néhai Charlie Kirk előtt, aki rendszeresen beszélgetett azokkal is, akik politikailag nem értettek vele egyet.
Fodor Gábor: A politikai vitákat soha nem lehet erőszakkal elrendezni
Gátat kell vetni a politikai erőszaknak.
