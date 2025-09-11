Bomladozó holttestdarabokat találtak egy feltörekvő amerikai énekes Teslájában + videó

Mindez azért derült ki, mert a rendőrséget többen is értesítették arról, hogy a környéken található roncstelepen orrfacsaró szag terjeng. A rendőrök tehát elmentek a helyszínre, és egy Tesla csomagtartójában találtak egy táskát, amelyben emberi maradványokra bukkantak. Az autó tulajdonosa pedig nem más, mint David Anthony Burke. Az ügyben gyilkosság miatt indult nyomozás, viszont egyelőre semmit nem tudni a csomagtartóban talált holtest személyazonosságáról.

A portál úgy tudja, hogy a hatóságok már értesítették a Tesla tulajdonosát, akinek a művészneve D4vd, és aki a hírek szerint együttműködik a rendőrséggel.