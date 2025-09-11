Rendkívüli

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai Dominik!

Bomladozó holttestdarabokat találtak egy feltörekvő amerikai énekes Teslájában + videó

A szag volt gyanús.

Magyar Nemzet
Forrás: TMZ2025. 09. 11. 17:20
illusztráció Fotó: Christophe Gateau Forrás: DPA
Bomlásnak indult, feldarabolt női holttestre bukkant a feltörekvő amerikai énekes, David Anthony Burke autójában a Los Angeles-i rendőrség – írja a TMZ.

Mindez azért derült ki, mert a rendőrséget többen is értesítették arról, hogy a környéken található roncstelepen orrfacsaró szag terjeng. A rendőrök tehát elmentek a helyszínre, és egy Tesla csomagtartójában találtak egy táskát, amelyben emberi maradványokra bukkantak. Az autó tulajdonosa pedig nem más, mint David Anthony Burke. Az ügyben gyilkosság miatt indult nyomozás, viszont egyelőre semmit nem tudni a csomagtartóban talált holtest személyazonosságáról.

A portál úgy tudja, hogy a hatóságok már értesítették a Tesla tulajdonosát, akinek a művészneve D4vd, és aki a hírek szerint együttműködik a rendőrséggel. 

Érdekesség az ügyben, hogy mindez nem volt elég arra, hogy a fiatal zenész lemondja a koncertjeit, sőt, októberben európai turnéra indul. D4vd legnépszerűbb slágereit, a Here With Me-t és a Romantic Homicide-ot több mint egymilliárdszor streamelték. Más kérdés, hogy a Teslájában talált holtest milyen irányba egyengeti majd a karrierjét. 

Bár a TMZ próbálta elérni a zenész menedzserét, hogy mondjon valamit az ügyről, egyelőre nem kaptak választ a megkeresésre. 


Odrobina Kristóf
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

