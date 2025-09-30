Migránsbűnözés és feszültség: ezért robbantak ki a brit tüntetések + videó

Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy sok európai országgal ellentétben az Egyesült Királyságban a rassz és nemzetiség nem tabusított fogalmak, így a hatóságok aránylag pontos statisztikákkal rendelkeznek a bűnelkövetők származásáról. Ezek szerint a börtönökben a külföldi állampolgárok listáját az albánok vezetik 11 százalékkal, akiket a lengyelek és a románok követnek 7-7 százalékkal.

Sayfo Omart a brit tüntetések hátteréről kérdezte lapunk (Fotó: Gyurkovits Tamas/Migrációkutató Intézet)

A kutató hozzátette, hogy

a brit állampolgárságú elítéltek között a legnagyobb csoportot ugyan a fehér britek adják, de társadalmon belüli arányukhoz képest erősen felülreprezentáltak a feketék, akik a lakosság 4 százalékát, a börtönlakóknak viszont 12 százalékát teszik ki.

Az ázsiaiak, akik a társadalom 9 százalékát alkotják, a börtönökben is hasonló arányban képviseltetik magukat. Megjegyezte, hogy az ázsiai csoportokon belül a kép vegyes: az iskolázottság, a társadalmi státusz és más tényezők szerint eltérő a bűnözési hajlandóság.

Sayfo Omar rámutatott, hogy a törvények betartása vagy be nem tartása számos tényezőn múlik: a társadalmi osztály, a kulturális háttér, a személyes attitűd és sok más körülmény is szerepet játszik benne. Emlékeztetett, hogy az Egyesült Királyság a gyarmati múltja miatt a bevándorlók legkülönbözőbb csoportjait és társadalmi rétegeit vonzotta.

Példaként említette, hogy létezik a britségére büszke pakisztáni elit, amely sikerrel integrálódott a felső-középosztályba, ugyanakkor vannak alacsony társadalmi státuszú, iskolázatlan férfiak is, akik különböző taxitársaságok dolgozóiként „grooming gangeket” alapítottak, és kiskorú fehér lányokra vadásztak.

A szakértő szerint a britek felháborodása érthető. Felidézte, hogy 2016-ban azért szavaztak a brexit mellett, mert kevesebb bevándorlást akartak, ehhez képest többet kaptak. Elmondta, hogy 2021 és 2024 között több mint négymillió ember érkezett az Egyesült Királyságba. A különbség az, hogy a bevándorlók zömét már nem EU-s polgárok, hanem indiaiak, nigériaiak és pakisztániak tették ki.

Az elmúlt öt évben több mint 180 ezer ember érkezett illegálisan csónakokkal, és 300 ezren családegyesítés révén az országba. Sayfo Omar szerint ez azt jelenti, hogy legalább félmillió olyan ember érkezett, akik esetében az állam lemondott a válogatás jogáról, és akik hosszú ideig többet vesznek ki a közösből, mint amennyit beletesznek.

Hozzátette, hogy 2023-ban az Egyesült Királyság hároméves finanszírozási megállapodást kötött Franciaországgal, melynek keretében 541 millió eurót ígértek határvédelemre, berendezésekre és a tengeri átkelések elleni fellépésre.