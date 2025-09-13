Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

demonstrációrendőrséglondoni

Tüntetés és ellentüntetés is volt Londonban

Több mint százezren tüntettek szombaton Londonban az illegális bevándorlás és a munkáspárti brit kormány politikája ellen. A demonstrációval egy időben ugyancsak többezres ellentüntetést tartottak a rasszizmus ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 22:42
Tüntetés Londonban Fotó: STUART BROCK Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fő megmozdulás több helyszínén a résztvevők összecsaptak a rendőrökkel. A bevándorlás- és kormányellenes tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt. Robinson - aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján – "Unite the Kingdom" (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást. 

London
Londonban tüntetés volt Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Ez utalás az ország hivatalos nevére - United Kingdom (Egyesült Királyság) -, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése a szólásszabadság védelmében, amely a szervezők szerint a munkáspárti kormány politikája miatt veszélybe került. 

Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori jobboldali szerveződés alapítója az X portálon közzétett szombati bejegyzéseiben többször is arról írt, hogy a demonstráción "milliók" vesznek részt. Egyik bejegyzése arról szólt, hogy hallomása szerint "a rendőrség is 3 millióra teszi" a tüntetők számát. Robinson a tüntetés vége felé posztolt szombat esti összegzésében is megismételte, hogy "milliók voltak a szólásszabadság fesztiválján". Hozzátette: 

Ha bármelyik fősodorbeli médiaorgánum bármilyen más számot ír, akkor hazudik.

A Scotland Yard részéről szombat estig hivatalosan nem hangzott el becslés a résztvevők számáról, de a BBC brit közszolgálati médiatársaság szerint több mint százezren voltak jelen a londoni kormányzati negyedben rendezett megmozduláson. 

A demonstráción részt vett Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt stratégiai főtanácsadója, és videókapcsolaton szólt a tüntetőkhöz Elon Musk amerikai milliárdos is.

Musk kormányváltást sürgetett Nagy-Britanniában, mondván: a briteknek nincs még négy évük, vagy bármikor legyen is a következő választás, mivel ez túl hosszú idő. Hozzátette: 

Valamit tenni kell, fel kell oszlatni a (brit) parlamentet és új választást kell tartani.

Nagy-Britanniában a tavaly nyári parlamenti választásokon a baloldal legnagyobb pártja, a Munkáspárt került kormányra földcsuszamlásszerű győzelemmel. A szombati londoni tüntetésen sokan tartották a magasba Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai kommentátor portréját. Kirk szerdán az amerikai Utah államban merénylet áldozata lett; a gyanúsítottat elfogták. 

A londoni rendőrség szombat esti beszámolója szerint a "Unite the Kingdom" megmozduláson túl sokan voltak ahhoz, hogy a tömeg elférjen a menet végcéljaként meghirdetett kormányzati főutcán, a Whitehallon, és amikor a rendőrök megpróbálták megállítani azokat, akik az engedélyezett útvonalról letérve, kerülővel akartak bejutni a Whitehallra, elfogadhatatlan mértékű erőszakkal szembesültek a tüntetők részéről, akik több rendőrt ököllel ütlegeltek és megrugdostak. 

Szombat estig kilenc embert vettek őrizetbe, de a Scotland Yard közölte, hogy sok más olyan tüntetőt is azonosított, akik erőszakosan léptek fel a rendőrökkel szemben, és nekik is rendőrségi eljárással kell majd szembenézniük. Több szerveződés rendezésében tízezrek tüntettek szombaton a szélsőjobboldal ellen is a brit fővárosban. A "Stand Up To Racism" – Kiállás a rasszizmussal szemben – címmel meghirdetett demonstráció útvonala is a londoni kormányzati negyedbe vezetett, de a Scotland Yard a két tüntetés közé több száz méter széles, kordonnal elzárt övezetet - hivatalos elnevezéssel "steril zónát" – jelölt ki. A rendőrség szombat esti beszámolója szerint a Tommy Robinson által meghirdetett tüntetés résztvevői több helyen is megtámadták azokat a rendőri alakulatokat, amelyek a rasszizmusellenes megmozdulás résztvevőinek elvonulását biztosították – közölte az MTI.

Borítókép: Tüntetés Londonban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu