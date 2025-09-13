Tüntetés és ellentüntetés is volt Londonban

A fő megmozdulás több helyszínén a résztvevők összecsaptak a rendőrökkel. A bevándorlás- és kormányellenes tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt. Robinson - aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján – "Unite the Kingdom" (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.

Londonban tüntetés volt Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Ez utalás az ország hivatalos nevére - United Kingdom (Egyesült Királyság) -, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése a szólásszabadság védelmében, amely a szervezők szerint a munkáspárti kormány politikája miatt veszélybe került.

#BREAKING Over a million Britons gather in London to mourn Charlie Kirk, protest mass third world migration.pic.twitter.com/wMsodHIvPc — Fast News Network (@fastnewsnet) September 13, 2025

Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori jobboldali szerveződés alapítója az X portálon közzétett szombati bejegyzéseiben többször is arról írt, hogy a demonstráción "milliók" vesznek részt. Egyik bejegyzése arról szólt, hogy hallomása szerint "a rendőrség is 3 millióra teszi" a tüntetők számát. Robinson a tüntetés vége felé posztolt szombat esti összegzésében is megismételte, hogy "milliók voltak a szólásszabadság fesztiválján". Hozzátette:

Ha bármelyik fősodorbeli médiaorgánum bármilyen más számot ír, akkor hazudik.

A Scotland Yard részéről szombat estig hivatalosan nem hangzott el becslés a résztvevők számáról, de a BBC brit közszolgálati médiatársaság szerint több mint százezren voltak jelen a londoni kormányzati negyedben rendezett megmozduláson.

A demonstráción részt vett Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt stratégiai főtanácsadója, és videókapcsolaton szólt a tüntetőkhöz Elon Musk amerikai milliárdos is.