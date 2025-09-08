Új Banksy-alkotás bukkant fel, amin egy bíró véresre ver egy tüntetőt

Az új Banksy-falfestmény egy hagyományos parókát és fekete talárt viselő bírót ábrázol, aki a földön fekvő tüntetőt üti, miközben vér fröccsen a plakátjára.

Banksy új falfestménye Londonban (Forrás: BBC)

Bár a falfestmény nem utal konkrét ügyre vagy eseményre, megjelenése két nappal azután történt, hogy közel 900 embert tartóztattak le egy londoni tüntetésen, amely a Palestine Action betiltása ellen irányult.

A műalkotást nagy műanyag lapokkal és két fémkorláttal takarták el, miközben két biztonsági őr őrzi – számolt be róla a BBC.

A Banksy által választott helyszín a Royal Courts hátsó részén található, általában csendes Carey Street, de hétfőn sokan gyűltek össze, hogy lefényképezzék a nemrég elrejtett falrészt.

A művész Instagramon megosztott egy fotót a falfestményről, ami Banksy szokásos módszere a művek hitelességének igazolására. A képet így kommentálta:

Királyi Bíróság. London.

A műalkotás a Királyi Bíróság komplexum részét képező Queen’s Building külső falán található.