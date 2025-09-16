„Csak egy rossz választás, és ide jutunk…” + videó

A röszkei csata tízéves évfordulóján, a helyszínen tartott eseményen részt vett Apáti Bence, a Megafon influenszere és a kampány véleményvezére. A kampány bemutatja, hogyan változott meg Nyugat-Európa pár év alatt a migráció miatt – a brüsszeli elit, valamint annak hazai kiszolgálói pedig azt akarják, hogy a migráció kapcsán mi is rosszul válasszunk.

Tíz évvel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án támadták meg vandál hordák a magyar határt Röszkénél.

Magyarország megvédte magát, kerítést emelt, és megalkotta Európa legszigorúbb migrációs szabályait – Brüsszel pedig akkor végleg eldöntötte, hogy megpróbálja megbuktatni a jobboldalt Magyarországon

– hívta fel a sajtótájékoztatón a figyelmet Szánthó Miklós, ahol bemutatták a Csak egy rossz választás című kampány honlapját, videóit és plakátjait is.

Hazánk ma biztonságos ország, de ezt nem vehetjük természetesnek, mert a főigazgató szerint Nyugat-Európában is csak egyszer döntöttek rosszul a migráció kapcsán, és nekik már végük: a terror, a bűnözés és a no-go zónák ott a mindennapi nagyvárosi élet részei. – Az új, kevert népességű társadalom nem Európa jövője, hanem a veszte – húzta alá Szánthó, hozzátéve, hogy bár a bevándorláspárti erők haladónak hívják magukat, az a baj, hogy a haladás iránya katasztrofálisan rossz. A központ vezetője szerint a brüsszeli elit és hazai kiszolgálóik azt akarják, hogy rosszul válasszunk a migráció ügyében is, azonban ahogy nem lehet csak egy pici szuverenitásról lemondani, úgy nem lehet csak kicsit bevándorlóországgá válni – hívja fel rá a figyelmet a Délmagyar tudósítása.

Apáti Bence, a kampány véleményvezére hangsúlyozta, valóban elég egy rossz választás, és nem csak semmivé válik az összes magyar „zéró migráció” politikájának eredménye, de hazánk is pillanatok alatt alakulhat át társadalmilag. A Megafon influenszere szerint ha rosszul választunk, a mindennapi életünk változhat meg radikálisan, mert Nyugat-Európa számos nagyvárosában a bevándorlók bűnbandái miatt már félnek kimenni az emberek este az utcára. Nem engedik le a gyereket egyedül a játszótérre, és a terrortámadástól való félelemben a karácsonyi vásárok is inkább hasonlítanak egy katonai terepgyakorlatra, mint ünnepre. – Ne válasszunk rosszul! – üzente Apáti.