Deák Dániel legfrissebb posztjában az Instagramon azt írta: „Mindig azt hajtogatják a nyugati politikusok, hogy Oroszország elszigetelődött, emellett Kínát és Indiát is arra akarják rávenni, hogy szakítsák meg a kapcsolataikat az oroszokkal.”
Deák Dániel: Nem Oroszország, hanem Európa szigetelődött el
Deák Dániel szerint mindig azt hajtogatják a nyugati politikusok, hogy Oroszország elszigetelődött, mindeközben épp az ellenkezője zajlik. Az elemző az Instagramon tette közzé bejegyzését.
Az elemző szerint azonban:
Ehhez képest a világ két legnagyobb népességű országa éppen ellenkezőleg cselekszik, egyre szorosabbra fűzi a viszonyát: míg Kína felvásárolja azt az orosz gázt, ami Európának nem kell, addig India az orosz kőolajat finomítja – amit később egyébként Európában is megvásárolnak.
Deák Dániel bejegyzésében arra is rámutatott: „Szimbolikus jelzés, hogy a világ legnépesebb országának számító India miniszterelnöke, Narendra Modi hétfőn Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kétoldalú találkozót tartott, és megerősítették országaik szoros kapcsolatát, miközben az orosz vezető kedves barátjának nevezte Modit, és páncélozott limuzinjában is elvitte egy körre Kínában.”
Deák szerint mindez egyértelmű következménnyel jár: „Az, hogy Európa elszigeteli magát, és míg a világ nagyhatalmai üzletelnek egymással, addig az EU-t már senki sem veszi komolyan. Ez rossz az EU versenyképességének, jelentősen ront Európa jövőképén.”
Kiemelte:
Éppen ezért fontos, hogy a magyar kormány az EU tagjaként szinte egyedüliként ápol jó viszonyt egyszerre Amerikával, Kínával, Oroszországgal és Indiával is. Ennek megfelelően ma Szijjártó Péter is Kínába utazik, az EU-ból mellette egyedüliként Robert Fico szlovák kormányfő lesz még jelen a győzelem napi parádén.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök (Fotó: AFP)
