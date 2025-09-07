Dömötör Csaba: Ursula von der Leyen nem az európaiak érdekét nézte

Von der Leyen kötelezettséget vállalt arra, hogy Európa több százmilliárd dollár értékben vesz energiát Amerikától, az európai cégeknek pedig hasonló nagyságrendben be is kell fektetniük Amerikában. Ráadásul egyenlőtlenek lesznek a vámterhek is. Ez így sok sebből vérzik – írta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzéséhez Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő.