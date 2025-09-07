Rendkívüli

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

Dömötör CsabaEUEurópaEgyesült Államok

Dömötör Csaba: Ursula von der Leyen nem az európaiak érdekét nézte

Az európai parlamenti képviselő közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben az EU és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodásról fejtette ki véleményét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 10:46
Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Von der Leyen kötelezettséget vállalt arra, hogy Európa több százmilliárd dollár értékben vesz energiát Amerikától, az európai cégeknek pedig hasonló nagyságrendben be is kell fektetniük Amerikában. Ráadásul egyenlőtlenek lesznek a vámterhek is. Ez így sok sebből vérzik – írta közösségi oldalán közzétett videóbejegyzéséhez Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő.

Borítókép: Dömötör Csaba,a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI)

 

