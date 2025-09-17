Ursula von den LeyenszankciókDonald Trump

Donald Trump és Von der Leyen a szankciókról egyeztet

Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A Donald Trump elnökkel folytatott megbeszélésről a bizottság elnöke közösségi oldalán számolt be.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 19:38
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta, jó megbeszélést folytatott az amerikai elnökkel arról, hogy a felek további intézkedésekkel emelik közös erőfeszítéseiket az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozására. Donald Trump már korábban jelezte, hogy hajlandó további szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben. 

Donald Trump és Von der Leyen egyeztetenek
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Arról tájékoztatott Ursula von der Leyen, hogy az Európai Bizottság hamarosan bemutatja az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett, immár 19. szankciós csomagját, amely – mint részletezte – a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza meg.

Az orosz gazdaságot érintő szankciók bevezetésének fontosságát indokolva Ursula von der Leyen úgy fogalmazott: 

Oroszország háborús gazdasága finanszírozza az ukrajnai vérontást, amelyet a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartanak fenn.

Ennek felszámolása érdekében az Európai Bizottság javasolni fogja az orosz fosszilis energiaimport fokozatos kivezetésének felgyorsítását – tette hozzá bejegyzésében a brüsszeli végrehajtó testület elnöke.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
 

