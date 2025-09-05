Trump ismét tárgyalna Putyinnal

Donald Trump arról is beszélt, hogy a közeljövőben jelentékeny vámot tervez bevezetni a félvezetők importja után azon országok esetében, amelyek vállalatai nem indítanak gyártási beruházást az Egyesült Államokban. A vacsorán az elnök úgy fogalmazott, hogy a jelen lévő cégeknek is köszönhetően Amerika vezető szerepet tölt be a világban a technológiai iparágban.