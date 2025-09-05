Trump ismét tárgyalna Putyinnal

Donald Trump a Fehér Házban amerikai technológiai cégek vezetőinek rendezett vacsorán arra az újságírói kérdésre, hogy tervez-e beszélni Vlagyimir Putyinnal azután, hogy a nap folyamán egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, igennel válaszolt. Hozzátette, hogy nagyon jó a párbeszéd az orosz elnökkel.
Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban kifejtette, hogy az összes konfliktus közül, amelynek a megoldását elősegítette, ez bizonyul a legnehezebbnek. Ugyanakkor ismét azt a meggyőződését hangoztatta, hogy sikerül a rendezés.