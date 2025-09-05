Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Vlagyimir PutyinDonald TrumpháborúVolodimir Zelenszkijtalálkozó

Trump ismét tárgyalna Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök már a közeljövőben újabb egyeztetést tervez Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. – Nagyon jó a párbeszéd az orosz elnökkel – fogalmazott Trump a Fehér Házban amerikai technológiai cégek vezetőinek rendezett vacsorán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 11:45
Donald Trump és felesége, Melania Trump Fotó: ALEX WONG Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump a Fehér Házban amerikai technológiai cégek vezetőinek rendezett vacsorán arra az újságírói kérdésre, hogy tervez-e beszélni Vlagyimir Putyinnal azután, hogy a nap folyamán egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, igennel válaszolt. Hozzátette, hogy nagyon jó a párbeszéd az orosz elnökkel.

Trump
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és felesége, Melania Trump techvezetőket lát vendégül vacsorára a Fehér Házban. Fotó: AFP

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban kifejtette, hogy az összes konfliktus közül, amelynek a megoldását elősegítette, ez bizonyul a legnehezebbnek. Ugyanakkor ismét azt a meggyőződését hangoztatta, hogy sikerül a rendezés. 

Donald Trump arról is beszélt, hogy a közeljövőben jelentékeny vámot tervez bevezetni a félvezetők importja után azon országok esetében, amelyek vállalatai nem indítanak gyártási beruházást az Egyesült Államokban. A vacsorán az elnök úgy fogalmazott, hogy a jelen lévő cégeknek is köszönhetően Amerika vezető szerepet tölt be a világban a technológiai iparágban. 

Donald Trump a vacsora nyilvános részén körkérdést intézett a cégvezetőkhöz az Egyesült Államokba tervezett befektetéseikről. 

Tim Cook, az Apple elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a következő években hatszázmilliárd dollárt fektet be vállalata az anyaországban, amit nagyon büszkén tesz meg. Mark Zuckerberg, a Facebookot is birtokló Meta vezérigazgatója szintén hatszázmilliárd dolláros összeget említett 2028-ig, Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója pedig 250 milliárd dolláros amerikai beruházást ígért a következő évre. 

Az eseményen mások mellett részt vett Bill Gates, a Microsoft alapítója, valamint a mesterséges intelligenciára szakosodott több technológiai vállalat vezetője.

Borítókép: Donald Trump és felesége, Melania Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu