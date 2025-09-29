Az informális uniós csúcstalálkozó fő témái a hivatalos tájékoztatás szerint Európa közös védelme és Ukrajna támogatása lesznek. A vezetők mindkét témára visszatérnek majd az Európai Tanács következő, 2025. október 23–24-i ülésén. A találkozót António Costa, az Európai Tanács elnöke vezeti, a házigazda pedig Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke. Az ország bejelentette, szeptember 29-től október 3-ig lezárja légterét a civil drónok előtt, szövetségesei pedig drónelhárító rendszereket biztosítanak számára.

Drónelhárító rendszereket kap Dánia az EU-csúcs idejére. Fotó: AFP

Az utóbbi napokban ugyanis drónokat észleltek az EU féléves soros elnökségét betöltő királyság repülőterei felett.

Most nehéz biztonsági helyzetben vagyunk, és a lehető legjobb munkakörülményeket kell biztosítanunk a fegyveres erők és a rendőrség számára, amikor az EU-csúcstalálkozó biztonságáért felelősek lesznek

– mondta Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter.