Az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfői október 1-jén találkoznak Koppenhágában, másnap pedig az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója lesz szintén a dán fővárosban. A csúcstalálkozókra Dánia drónelhárító rendszereket kap szövetségeseitől az elmúlt hetek eseményei után.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 21:04
Rendőrök Dániában Fotó: SEBASTIAN ELIAS UTH Forrás: Ritzau Scanpix
Az informális uniós csúcstalálkozó fő témái a hivatalos tájékoztatás szerint Európa közös védelme és Ukrajna támogatása lesznek. A vezetők mindkét témára visszatérnek majd az Európai Tanács következő, 2025. október 23–24-i ülésén. A találkozót António Costa, az Európai Tanács elnöke vezeti, a házigazda pedig Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke. Az ország bejelentette, szeptember 29-től október 3-ig lezárja légterét a civil drónok előtt, szövetségesei pedig drónelhárító rendszereket biztosítanak számára. 

Drónelhárító rendszereket kap Dánia az EU-csúcs idejére. Fotó: AFP

Az utóbbi napokban ugyanis drónokat észleltek az EU féléves soros elnökségét betöltő királyság repülőterei felett.

Most nehéz biztonsági helyzetben vagyunk, és a lehető legjobb munkakörülményeket kell biztosítanunk a fegyveres erők és a rendőrség számára, amikor az EU-csúcstalálkozó biztonságáért felelősek lesznek

– mondta Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter.

Az elmúlt hetekben több gyanús drónjelenséget is tapasztaltak Dániában:

  • Szeptember 22-én ismeretlen személyek drónjai repültek Dániába, megzavarva a koppenhágai Kastrup repülőtér működését. Több drónt is megjavítottak, és szeptember 25-én éjjel az Aalborg repülőtér leállította a működését.
  • Másnap, szeptember 26-án ismét bezárt a dániai Aalborg repülőtér a drónok fenyegetése miatt. Az ország miniszterelnöke azt nyilatkozta, hogy Dániát egy gyáva ellenség támadja, amely nem meri megmutatni magát.
  • Szeptember 28-án Dániában drónokat észleltek katonai létesítmények közelében.

A Defense News hírportál beszámolója szerint Franciaország a csúcstalálkozó előtt katonai drónellenes egységet küldött Dániába, és Svédország is ugyanezt tervezi.

 A francia hadsereg egy 35 fős, Fennec könnyű helikopterrel és aktív drónelhárító képességekkel felszerelt csapatot vetett be 

– közölte hétfőn a fegyveres erők minisztériuma. Eközben Svédország egy drónelhárító képességekkel rendelkező katonai egységet küld Dánia kérésére – mondta Ulf Kristersson miniszterelnök egy stockholmi tájékoztatón. Németország szintén drónok elleni felszerelést is küldött Dániának a biztonság fokozása érdekében az EU-csúcstalálkozó alatt. 

Borítókép: Rendőrök Dániában (Fotó: AFP)

