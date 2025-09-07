Palesztin rakétatámadás túlélői érkeznek Magyarországra

Különleges látogatásra készül Magyarországra mintegy harminc drúz tinédzser az izraeli Majdal Shams városából – számol be róla a Jerusalem Post.

A Hamász támadásában több drúz fiatal meghalt (Fotó: AFP)

A látogatást Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter és a budapesti izraeli nagykövetség kezdeményezte azzal a céllal, hogy bemutassák a tinédzserek történetét, és ráirányítsák a figyelmet Izrael drúz közösségének egyedi jellegére.

A 2024-es tragikus támadás során tizenkét társukat vesztették el, ami mély nyomot hagyott a közösségen.

A magyarországi program során a fiatalok a Ferencvárosi Torna Club (FTC) edzőközpontjában kapnak szállást. A csapat jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane korábbi ír válogatott labdarúgó, a 2023–2024-es szezonban a Maccabi Tel Aviv vezetőedzője volt.

A program részeként a fiatal drúz focisták edzéseken vesznek részt korábbi magyar válogatott játékosokkal, megtekintik Izrael világbajnoki selejtezőmérkőzését Olaszország ellen, valamint találkoznak budapesti fiatalokkal is.

Kik a drúz kisebbség tagjai?

A drúzok egy arabul beszélő vallási közösség tagjai. Bár hitük tartalmaz iszlám elemeket, önálló vallásként tekintenek rá. Hitüknek fontos eleme a reinkarnáció. Világszerte körülbelül egymillió drúz él, felük Szíriában, a többiek Libanonban, Izraelben és az izraeli fennhatóság alatt álló Golán-fennsíkon. Izraelben a drúzokat hűséges kisebbségként tartják számon, sokan közülük katonai szolgálatot is vállalnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Middle East Images via AFP)