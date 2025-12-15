Még mindig egy anticiklon alakítja Magyarország időjárását, de kedden már egyes részeken szakadozottá válik a felhőtakaró – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Felszakadozik holnap a felhőzet, de ezért komoly árat fizethetünk
Meglepetés!
Az ország nagyobb részén hétfő délután és kedden is borult, párás idő várható. Kedden már nagyobb területen szakadozhat a rétegfelhőzet, amely felett a fátyolfelhőzet növekszik meg.
Szitálás, ónos szitálás előfordulhat.
A déli, délkeleti szelet kedden az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik, egyébként nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt –2 és +3 fok között valószínű, de néhol ennél hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 1 és 6 fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett enyhébb lehet az idő. Korábban egyébként a Magyar Nemzet már beszámolt arról, hogy a meteorológusok karácsony környékén várják a fordulatot az időjárásban, erről ide kattintva bővebben is tájékozódhat.
