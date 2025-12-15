Felszakadozik holnap a felhőzet, de ezért komoly árat fizethetünk

Az ország nagyobb részén hétfő délután és kedden is borult, párás idő várható. Kedden már nagyobb területen szakadozhat a rétegfelhőzet, amely felett a fátyolfelhőzet növekszik meg.

Szitálás, ónos szitálás előfordulhat.

A déli, délkeleti szelet kedden az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik, egyébként nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt –2 és +3 fok között valószínű, de néhol ennél hidegebb is lehet.