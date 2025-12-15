Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

időjáráshőmérsékletfelhőzet

Felszakadozik holnap a felhőzet, de ezért komoly árat fizethetünk

Meglepetés!

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 15. 16:30
illusztráció Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még mindig egy anticiklon alakítja Magyarország időjárását, de kedden már egyes részeken szakadozottá válik a felhőtakaró – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Az ország nagyobb részén hétfő délután és kedden is borult, párás idő várható. Kedden már nagyobb területen szakadozhat a rétegfelhőzet, amely felett a fátyolfelhőzet növekszik meg. 

Szitálás, ónos szitálás előfordulhat. 

A déli, délkeleti szelet kedden az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik, egyébként nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt –2 és +3 fok között valószínű, de néhol ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 1 és 6 fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett enyhébb lehet az idő. Korábban egyébként a Magyar Nemzet már beszámolt arról, hogy a meteorológusok karácsony környékén várják a fordulatot az időjárásban, erről ide kattintva bővebben is tájékozódhat. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu