Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

Az Egyesült Államokban egy azonosítatlan légi jelenségekről (UFO) tartott képviselőházi meghallgatáson megdöbbentő felvételt vetítettek le: egy amerikai drón Hellfire rakétát indított egy Jemen közelében repülő gömb alakú tárgyra, ám az sértetlenül haladt tovább.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 9:00
Megbeszélést tartanak egy légi jelenségről az Egyesült Államokban Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az eset komoly kérdéseket vetett fel arról, hogy létezhetnek-e a jelenleg ismert katonai képességeket meghaladó technológiák.

Titokzatos légi jelenség az Egyesült Államokban (X)
Titokzatos légi jelenség az Egyesült Államokban (Forrás: X)

A képviselőházi felügyeleti albizottság ufóátláthatóságról és a bejelentők védelméről szóló ülésén Eric Burlison, Missouri republikánus képviselője mutatta be a videót. 

A felvételeken látszik, ahogy egy MQ–9 drón követi a gömb alakú ufót, miközben egy másik MQ–9 Hellfire rakétát lő ki rá. A rakéta célba talál, de ahelyett, hogy megsemmisítené az objektumot, mintha egyszerűen lepattanna róla

 – írja a Fox News.

A törvényhozók és a meghallgatáson jelenlévő tanúk egyaránt hangsúlyozták: nincs ismert amerikai technológia, amely kibírna egy Hellfire-rakétatalálatot.

Amikor megkérdezték tőlük, hogy félelmet keltett-e bennük a felvétel, mindhárom tanú – Nuccetelli, Wiggins és Dylan Borland, az amerikai légierő veteránja – igennel válaszolt.

Borítókép: Megbeszélést tartanak egy légi jelenségről az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)

