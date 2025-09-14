Elon Musk is üzent a londoni tüntetés résztvevőinek + videó

A tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt. Robinson – aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján – „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást. Ez utalás az ország hivatalos nevére – United Kingdom (Egyesült Királyság) –, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése volt a szólásszabadság védelmében, amely a szervezők szerint a munkáspárti kormány politikája miatt veszélybe került. A tüntetőknek Elon Musk is üzent.

A tüntetés főszervezője, Tommy Robinson. A százezres tömegnek Elon Musk is üzent

(Fotó: AFP)

Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori jobboldali szerveződés alapítója a tüntetés után, az X portálon szombat éjjel közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „szabadságszerető hazafiak milliói árasztották el Anglia fővárosának utcáit”. Hozzátette:

a demonstráció résztvevői új kulturális forradalom alapjait rakták le.

Robinson egyik korábbi posztjában 3 millió tüntetőről írt. A Scotland Yard szombat éjszakai tájékoztatása szerint 110-150 ezer között lehetett a tüntetők valós száma.

A londoni rendőrség hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez a részvétel is jelentősen meghaladta a szervezők várakozását, és a tömeg nem fért el a menet végcéljaként kijelölt kormányzati főutcán, a Whitehallon.

🚨BREAKING: Official police reports indicate that in excess of 3 MILLION patriots are on the streets of London.



'Who's streets our streets'



Britain is wide awake 🇬🇧pic.twitter.com/cA3s9qrfEc — God Save Great Britain (@GSGB01) September 13, 2025

Ezért sokan megpróbálták nem engedélyezett útvonalakról megközelíteni a Whitehallt, és eközben kísérletet tettek arra is, hogy behatoljanak a demonstráció és a körülbelül ötezer fős ellentüntetés helyszíne között kijelölt zárt övezetbe, hivatalos nevén a „steril zónába”.

Amikor a rendőrök ennek megakadályozására közbeléptek, összecsapások törtek ki, sok rendőrre a tüntetők ököllel, petárdákkal, üvegpalackokkal támadtak rá. A Scotland Yard szerint 26 rendőr sérült meg, négyen közülük súlyosan.

Police try to stop #UniteTheKingdom protesters going the route the police GAVE them to walk but the British heavily outnumbering the police push through the line. British men are waking up, they don't fear police. #TommyRobinson #london #reform pic.twitter.com/JEMP5pDX4K — Jamie (@Jamie69660989) September 13, 2025

Szombat éjjelig 25 embert vettek őrizetbe, de Matt Twist, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy ez még csak a kezdet, mivel megkezdődött azoknak az azonosítása, akik szintén részt vettek az erőszakcselekményekben. Twist szerint ők a következő napokban és hetekben robusztus rendőri intézkedésre számíthatnak.