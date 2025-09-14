tüntetésLondonillegális bevándorlás

Elon Musk is üzent a londoni tüntetés résztvevőinek + videó

Az illegális bevándorlás ellen tüntettek a britek. Elon Musk videóüzenetet küldött.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 14. 7:06
Fotó: STUART BROCK Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt. Robinson – aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján – „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást. Ez utalás az ország hivatalos nevére – United Kingdom (Egyesült Királyság) –, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése volt a szólásszabadság védelmében, amely a szervezők szerint a munkáspárti kormány politikája miatt veszélybe került. A tüntetőknek Elon Musk is üzent.

A tüntetés főszervezője, Tommy Robinson. A százezres tömegnek Elon Musk is üzent
A tüntetés főszervezője, Tommy Robinson. A százezres tömegnek Elon Musk is üzent
(Fotó: AFP)

Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori jobboldali szerveződés alapítója a tüntetés után, az X portálon szombat éjjel közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „szabadságszerető hazafiak milliói árasztották el Anglia fővárosának utcáit”. Hozzátette: 

a demonstráció résztvevői új kulturális forradalom alapjait rakták le. 

Robinson egyik korábbi posztjában 3 millió tüntetőről írt. A Scotland Yard szombat éjszakai tájékoztatása szerint 110-150 ezer között lehetett a tüntetők valós száma. 

A londoni rendőrség hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez a részvétel is jelentősen meghaladta a szervezők várakozását, és a tömeg nem fért el a menet végcéljaként kijelölt kormányzati főutcán, a Whitehallon. 

Ezért sokan megpróbálták nem engedélyezett útvonalakról megközelíteni a Whitehallt, és eközben kísérletet tettek arra is, hogy behatoljanak a demonstráció és a körülbelül ötezer fős ellentüntetés helyszíne között kijelölt zárt övezetbe, hivatalos nevén a „steril zónába”. 

Amikor a rendőrök ennek megakadályozására közbeléptek, összecsapások törtek ki, sok rendőrre a tüntetők ököllel, petárdákkal, üvegpalackokkal támadtak rá. A Scotland Yard szerint 26 rendőr sérült meg, négyen közülük súlyosan. 

Szombat éjjelig 25 embert vettek őrizetbe, de Matt Twist, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy ez még csak a kezdet, mivel megkezdődött azoknak az azonosítása, akik szintén részt vettek az erőszakcselekményekben. Twist szerint ők a következő napokban és hetekben robusztus rendőri intézkedésre számíthatnak. 

A demonstráció résztvevőihez videókapcsolaton szólt Elon Musk amerikai milliárdos nagyvállalkozó is, aki kormányváltást sürgetett Nagy-Britanniában, mondván: a briteknek „nincs még négy évük, vagy bármikor legyen is a következő választás, mivel ez túl hosszú idő”. 

Hozzátette: 

valamit tenni kell, fel kell oszlatni a (brit) parlamentet és új választást kell tartani. 

Nagy-Britanniában a tavaly nyári parlamenti választásokon a baloldal legnagyobb pártja, a Munkáspárt került kormányra földcsuszamlásszerű győzelemmel. A szombati londoni tüntetésen sokan tartották a magasba Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai kommentátor portréját. Kirk szerdán az amerikai Utah államban merénylet áldozata lett; a gyanúsítottat elfogták. 

Több szerveződés rendezésében mintegy ötezren tüntettek szombaton a szélsőjobboldal ellen is a brit fővárosban a „Stand Up To Racism” – Kiállás a rasszizmussal szemben – címmel meghirdetett demonstráción.

Borítókép: Tüntetés Londonban az illegális migráció ellen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu