Elon Musk is üzent a londoni tüntetés résztvevőinek + videó

A tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt. Robinson – aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján – „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást. Ez utalás az ország hivatalos nevére – United Kingdom (Egyesült Királyság) –, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése volt a szólásszabadság védelmében, amely a szervezők szerint a munkáspárti kormány politikája miatt veszélybe került. A tüntetőknek Elon Musk is üzent.
Robinson, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori jobboldali szerveződés alapítója a tüntetés után, az X portálon szombat éjjel közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „szabadságszerető hazafiak milliói árasztották el Anglia fővárosának utcáit”. Hozzátette:
a demonstráció résztvevői új kulturális forradalom alapjait rakták le.
Robinson egyik korábbi posztjában 3 millió tüntetőről írt. A Scotland Yard szombat éjszakai tájékoztatása szerint 110-150 ezer között lehetett a tüntetők valós száma.
A londoni rendőrség hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez a részvétel is jelentősen meghaladta a szervezők várakozását, és a tömeg nem fért el a menet végcéljaként kijelölt kormányzati főutcán, a Whitehallon.
Ezért sokan megpróbálták nem engedélyezett útvonalakról megközelíteni a Whitehallt, és eközben kísérletet tettek arra is, hogy behatoljanak a demonstráció és a körülbelül ötezer fős ellentüntetés helyszíne között kijelölt zárt övezetbe, hivatalos nevén a „steril zónába”.
Amikor a rendőrök ennek megakadályozására közbeléptek, összecsapások törtek ki, sok rendőrre a tüntetők ököllel, petárdákkal, üvegpalackokkal támadtak rá. A Scotland Yard szerint 26 rendőr sérült meg, négyen közülük súlyosan.
Szombat éjjelig 25 embert vettek őrizetbe, de Matt Twist, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy ez még csak a kezdet, mivel megkezdődött azoknak az azonosítása, akik szintén részt vettek az erőszakcselekményekben. Twist szerint ők a következő napokban és hetekben robusztus rendőri intézkedésre számíthatnak.