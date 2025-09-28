A kolumbiai elnök vízumát megvonták

A kolumbiai elnök felszólította az amerikai hadsereget, hogy álljanak ellen Donald Trumpnak és lázadjanak, melyre válaszul az Egyesült Államok megvonta a vízumát. Szombaton már azonban mindenki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszédére várt.

Lavrov az ukrajnai rendezésről is szólt az ENSZ közgyűlésén tartott beszédében

Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL

Mozgalmas napokon van túl az ENSZ, miután a Gázai övezet és az Irán ellen szankciók is terítéken voltak. A pénteki nap azonban nem ezektől volt hangos, miután a kolumbiai elnök Gustavo Petro arra szólította fel az amerikai katonákat, hogy ellenszegüljenek Donald Trump elnök utasításainak.

Ezen kijelentése miatt azonban az Egyesült Államok külügyminisztériuma visszavonta az elnök vízumát.

A kolumbiai elnök hangos bírálója Izrael Gázai övezeti háborújának. Az ENSZ Közgyűlésén kedden elmondott beszédében azt mondta, az amerikai elnök „bűnrészes a gázai népirtásban”.

Lavrov egyértelmű üzenetet küldött az ENSZ közgyűlésén

A szombati napon mindenki arra volt kíváncsi, hogy az egyre feszültebb európai és orosz viszony közepette mit fog mondani Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy országa elítéli a Hamász Izrael elleni támadását, azonban ez nem jogosítja fel Izraelt arra, amit a Gázai övezetben tesz.

Lavrov az ukrán háború kapcsán újfent hangsúlyozta, hogy az csak akkor zárható le, ha a probléma gyökerét kezelik.

A külügyminiszter szerint az ENSZ soha nem ítélte el, hogy az ukránok betiltották az orosz nyelvet, ezzel a lakosság felétől elvették az anyanyelv használatának a jogát. Lavrov szerint ez azt mutatja, hogy Ukrajnának mindent megenged a nyugat.

Az orosz külügyminiszter egyúttal jelezte beszédében, hogy a hegemón világrend már a múlté és nem tartható fenn még katonai erővel sem. Ezt a nyugatnak is be kell látnia.

Borítókép: Az ENSZ logoja (Fotó: AFP)