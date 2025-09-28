OroszországENSZKolumbia

A kolumbiai elnök vízumát megvonták

A pénteki nap váratlan fordulatot hozott az ENSZ-ben, miután a kolumbiai elnök vízumát megvonta az Egyesült Államok. A szombati napon mindenki egy dologra várt: Szergej Lavrov beszédére. Az orosz külügyminiszter az ukrajnai rendezésről is szólt az ENSZ közgyűlésén tartott beszédében.

2025. 09. 28. 1:09
Az ENSZ logoja Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
A kolumbiai elnök felszólította az amerikai hadsereget, hogy álljanak ellen Donald Trumpnak és lázadjanak, melyre válaszul az Egyesült Államok megvonta a vízumát. Szombaton már azonban mindenki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszédére várt. 

Lavrov az ukrajnai rendezésről is szólt az ENSZ közgyűlésén tartott beszédében
Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL

Mozgalmas napokon van túl az ENSZ, miután a Gázai övezet és az Irán ellen szankciók is terítéken voltak. A pénteki nap azonban nem ezektől volt hangos, miután a kolumbiai elnök Gustavo Petro arra szólította fel az amerikai katonákat, hogy ellenszegüljenek Donald Trump elnök utasításainak. 

Ezen kijelentése miatt azonban az Egyesült Államok külügyminisztériuma visszavonta az elnök vízumát. 

A kolumbiai elnök hangos bírálója Izrael Gázai övezeti háborújának. Az ENSZ Közgyűlésén kedden elmondott beszédében azt mondta, az amerikai elnök „bűnrészes a gázai népirtásban”.

Lavrov egyértelmű üzenetet küldött az ENSZ közgyűlésén

A szombati napon mindenki arra volt kíváncsi, hogy az egyre feszültebb európai és orosz viszony közepette mit fog mondani Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy országa elítéli a Hamász Izrael elleni támadását, azonban ez nem jogosítja fel Izraelt arra, amit a Gázai övezetben tesz.

Lavrov az ukrán háború kapcsán újfent hangsúlyozta, hogy az csak akkor zárható le, ha a probléma gyökerét kezelik. 

A külügyminiszter szerint az ENSZ soha nem ítélte el, hogy az ukránok betiltották az orosz nyelvet, ezzel a lakosság felétől elvették az anyanyelv használatának a jogát. Lavrov szerint ez azt mutatja, hogy Ukrajnának mindent megenged a nyugat. 

Az orosz külügyminiszter egyúttal jelezte beszédében, hogy a hegemón világrend már a múlté és nem tartható fenn még katonai erővel sem. Ezt a nyugatnak is be kell látnia. 

Borítókép: Az ENSZ logoja (Fotó: AFP) 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

