Ukrajna, jogállamiság, gazdasági válság és zöldátállás az EP-vita középpontjában

Az Európai Parlament plenáris ülésén több frakció is élesen bírálta Ursula von der Leyen bizottsági elnök politikáját, illetve saját javaslatokat fogalmazott meg Európa jövőjéről.

Ursula von der Leyen az EP-vitán (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Dolors Montserrat, az Európai Néppárt (EPP) képviselője hangsúlyozta:

Európa nem habozhat Ukrajnával kapcsolatban. Ha Ukrajna összeomlik, az Európa összeomlásának kezdete is lesz.

Kiemelte, hogy a kontinens jövője a versenyképességen, a szuverenitáson és az alapértékek védelmén múlik. A politikus a jogállamiság ügyében figyelmeztetett: „Nem fogadhatjuk el, hogy a magyar, szlovák, szlovén vagy spanyol kormány támadja a jogállamiságot, kereszttűzbe állítva az igazságszolgáltatást.” Montserrat szerint, ha az EU szemet huny az alapelvek megsértése felett, „akkor Európa kudarcot vall”.