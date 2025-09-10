Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Ukrajna, jogállamiság, gazdasági válság és zöldátállás az EP-vita középpontjában

Az EP strasbourgi plenáris ülésén Dolors Montserrat, a néppárt képviselője szerint Ukrajna összeomlása Európa összeomlását is jelentené, Mohammed Chahim szociáldemokrata képviselő a zöldipar támogatását sürgette, míg Klara Dostalova cseh politikus az európai polgárok megélhetésének romlására figyelmeztetett. Több frakció is keményen bírálta Ursula von der Leyen bizottsági elnök politikáját az EP vitájában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 13:26
Ursula von der Leyen Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
Az Európai Parlament plenáris ülésén több frakció is élesen bírálta Ursula von der Leyen bizottsági elnök politikáját, illetve saját javaslatokat fogalmazott meg Európa jövőjéről.

EP
Ursula von der Leyen az EP-vitán (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Dolors Montserrat, az Európai Néppárt (EPP) képviselője hangsúlyozta: 

Európa nem habozhat Ukrajnával kapcsolatban. Ha Ukrajna összeomlik, az Európa összeomlásának kezdete is lesz.

Kiemelte, hogy a kontinens jövője a versenyképességen, a szuverenitáson és az alapértékek védelmén múlik. A politikus a jogállamiság ügyében figyelmeztetett: „Nem fogadhatjuk el, hogy a magyar, szlovák, szlovén vagy spanyol kormány támadja a jogállamiságot, kereszttűzbe állítva az igazságszolgáltatást.” Montserrat szerint, ha az EU szemet huny az alapelvek megsértése felett, „akkor Európa kudarcot vall”.

Mohammed Chahim, az Európai Szocialisták és Demokraták (S&D) frakció holland képviselője a gazdasági és zöldkihívásokról beszélt. Szerinte a zöldmegállapodás inspiráló jövőképet adott, de Európa lemaradt a versenyben. 

Az a helyzet most, hogy megállunk, és ez visszalépést jelent. Ezeknek az ágazatoknak valóban segíteni kell, hogy a többiekkel szemben fel tudják venni a versenyt

 – mondta. Példaként a zöldacél és az újrahasznosított nyersanyagok fejlesztését említette. „Nem lehetünk lassúak, mert akkor meghal Európa” – figyelmeztetett.

Klara Dostalova, a cseh ANO Mozgalom EP-képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai polgárok mindennapjai egyre nehezebbé váltak. 

Az európaiakat az érdekli, mi van a pénztárcájukban, és azt látják, hogy rosszabbul élnek, mint öt éve

 – fogalmazott. Bírálta, hogy az energiaárak emelkedése és a túlzott bürokrácia miatt „elmenekülnek a vállalkozások, és eltűnnek a munkahelyek”. Hozzátette: „A biztonság nem populizmus, hanem az, hogy biztosítjuk az embereknek, hogy nem kell a jövőjük, a munkahelyeik és a számláik miatt aggódni.”

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

