Rendkívüli

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Jordan BardellaMercosur-megállapodásEurópai ParlamentUrsula von der Leyen

Bardella: Európa nem engedhet a külső nyomásnak

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) vezető politikusa szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén felszólalva kritizálta Ursula von der Leyen intézkedéseit, különösen a Mercosur-megállapodás, a kínai autók vámjainak csökkentése és az energiaügyi szabályozások kapcsán. Bardella hangsúlyozta, hogy az uniós döntéseknek a polgárok érdekeit kell szolgálniuk, nem pedig külső hatalmak preferenciáit.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 11:35
Jordan Bardella Fotó: ROMEO BOETZLE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az Európa, amiért küzdünk, egyértelmű. Igazság a népirtás ellen, demokrácia az autokráciával szemben, és egyenlőség a diszkrimináció helyett. Ez az az Európa, amelyet az állampolgáraink akarnak és megérdemelnek, és ezt az Európát sohasem fogjuk feladni” – kezdte felszólalását Jordan Bardella.

Bardella
Jordan Bardella (Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin)

A képviselő élesen kritizálta a bizottság elnökét a Mercosur-megállapodás kapcsán: 

Milyen érdekeket véd ön, amikor Franciaország a második legnagyobb európai gazdaság ellenére aláírja a Mercosur-megállapodást, amely tönkreteszi a gazdáinkat, és importtal tölti fel a tányérjainkat?

Bardella szerint az Európai Bizottság döntései ellentétesek a nemzeti érdekekkel: „Ön az amerikai preferenciát választotta a gazdasági szuverenitás és a patriotizmus helyett. A luxustermékek, a kozmetikai termékek, a gyógyszertermékek és más iparágak is feláldozásra kerültek.”

A politikus rámutatott az uniós kereskedelmi és energiaügyi szabályozások problémáira: „Milyen érdekeket véd ön, amikor Európának azt javasolja, hogy a kínai autókra kivetett vámokat csökkentsék, és ugyanakkor megtiltja a mi autógyárainknak, hogy termikus és hibrid autókat árusítsanak 2050-ig, pénzügyi bírságokkal fenyegetve?”

Bardella hangsúlyozta az európai szuverenitás és az állampolgárok védelmének fontosságát: 

Mi vagyunk az első számú gazdasági területe a világnak, több mint 500 millió fogyasztóval, és ön mégis mindenhol enged. Csak a német érdekeket védi.

Végezetül Bardella figyelmeztetett a döntések hosszú távú következményeire: „A növekedés helyett a hanyatlás útjára vezette Európát. Egyetlen dolgot mondhatok: a történelem és a népeink is meg fogják ítélni az ön cselekedeteit.”

Borítókép: Jordan Bardella (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbörtön

Minden igaz

Bayer Zsolt avatarja

Ha már annyira rajonganak a börtönért, ismerjék meg közelebbről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu