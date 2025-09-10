Bardella: Európa nem engedhet a külső nyomásnak

„Az Európa, amiért küzdünk, egyértelmű. Igazság a népirtás ellen, demokrácia az autokráciával szemben, és egyenlőség a diszkrimináció helyett. Ez az az Európa, amelyet az állampolgáraink akarnak és megérdemelnek, és ezt az Európát sohasem fogjuk feladni” – kezdte felszólalását Jordan Bardella.
A képviselő élesen kritizálta a bizottság elnökét a Mercosur-megállapodás kapcsán:
Milyen érdekeket véd ön, amikor Franciaország a második legnagyobb európai gazdaság ellenére aláírja a Mercosur-megállapodást, amely tönkreteszi a gazdáinkat, és importtal tölti fel a tányérjainkat?