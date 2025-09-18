A programot 1990-ben indították az európai integráció tanulmányozásának ösztönzésére a felsőoktatásban, nevét pedig Jean Monnet-ról, az európai egység egyik fő építészéről kapta, írja a Brussels Signal.
Unióbarát oktatás vagy ideológiai befolyás? Az EU huszonötmilliós terve
Az Európai Bizottság Jean Monnet-programja révén évente mintegy 25 millió eurót juttat európai és nemzetközi egyetemeknek és kutatóintézeteknek, hogy előmozdítsa az Európai Uniót támogató narratívát, derül ki az olasz újságíró, Thomas Fazi szeptember 11-én publikált jelentéséből. A dokumentumot a magyar MCC Brussels gondozásában tették közzé.
Fazi szerint a kezdeményezés azonban nem csupán semleges oktatást biztosít az európai intézményekről, hanem aktívan igyekszik európai identitást formálni, ellensúlyozni az euroszkepticizmust és népszerűsíteni a szupranacionális integráció elvét.
Oktatás vagy ideológiai befolyás?
A program az Erasmus+ keretében is működik, és az Európai Bizottság szerint „közdiplomáciai eszközként” szolgál, amely elősegíti az európai értékek láthatóságát, erősíti az EU-val kapcsolatos oktatást és kutatást, valamint támogatja az együttműködést az unión kívüli országokkal.
A jelentés azonban azt állítja, hogy a Jean Monnet-program valójában az ideológiai befolyás eszköze, és a képzések során a kritikus vagy alternatív nézőpontok háttérbe szorulnak. Fazi szerint a program célja, hogy az unióbarát narratívát minden tudományterületen – jog, történelem, politika, közgazdaságtan – beágyazza az oktatásba, miközben a kritikus hangok szinte teljesen marginalizálódnak.
Sok esetben ezek a projektek nem konkrét politikákról szólnak, hanem magát az EU-t és a posztnacionális integráció elvét népszerűsítik
– írja a jelentés. A programok egyértelműen az Európai Bizottság mélyebb európai egységre vonatkozó víziójához illeszkednek.
További Külföld híreink
Az EU célkeresztjében a fiatalok és a média
Ursula von der Leyen szeptember 10-i értékelő beszédében bejelentette, hogy további forrásokat biztosítanak az európai médiának, köztük a Media Resilience Programme keretében, amely az uniós kommunikációs szakértők szerint a független újságírás és médiatudatosság támogatására szolgál.
Kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a program mélyítheti a Brüsszelt támogató üzenetek dominanciáját a kontinensen.
Emellett az Európai Bizottság „kritikai gondolkodás és politika” kurzusokat indít középiskolások számára, akik a program szerint az első szavazó korosztály tagjai. A cél az, hogy a fiatalok már korán kritikai gondolkodási képességeket sajátítsanak el, és felkészüljenek a dezinformáció kezelésére.
Fazi szerint mindez arra utal, hogy az EU a következő generáció politikai elkötelezettségét jóval a választások előtt próbálja alakítani, a programok célja pedig nemcsak a médiatudatosság növelése, hanem az uniós integráció ideológiai támogatása is.
További Külföld híreink
Borítókép: Egy francia iskola diákjai (Fotó: Hans Lucas/AFP/Jean-Francois Fort)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zavargásokba torkollott a megszorítások elleni tüntetés Párizsban
Százezrek tüntetnek a megszorítások ellen.
Szaúd-Arábia és a nukleáris fegyverekkel rendelkező Pakisztán védelmi szövetséget kötött
India figyel.
Orbán Balázs: Az EU kudarcot vallott a válságkezelésben
Kudarcot vallott a válságkezelésben az Európai Unió, mert központosított irányítása nem megoldotta, hanem elmélyítette a problémákat – hangsúlyozta csütörtökön a miniszterelnök politikai igazgatója.
Brüsszel sokkoló jelentése: több mint hétmillió migráns nem dolgozik az EU-ban!
Az Európai Bizottság saját jelentése is kiemeli, hogy a migránsokat elsősorban nyelvi és adminisztratív problémák tartják távol a munkától.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zavargásokba torkollott a megszorítások elleni tüntetés Párizsban
Százezrek tüntetnek a megszorítások ellen.
Szaúd-Arábia és a nukleáris fegyverekkel rendelkező Pakisztán védelmi szövetséget kötött
India figyel.
Orbán Balázs: Az EU kudarcot vallott a válságkezelésben
Kudarcot vallott a válságkezelésben az Európai Unió, mert központosított irányítása nem megoldotta, hanem elmélyítette a problémákat – hangsúlyozta csütörtökön a miniszterelnök politikai igazgatója.
Brüsszel sokkoló jelentése: több mint hétmillió migráns nem dolgozik az EU-ban!
Az Európai Bizottság saját jelentése is kiemeli, hogy a migránsokat elsősorban nyelvi és adminisztratív problémák tartják távol a munkától.