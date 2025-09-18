Európai UnióBrüsszelnarratívafiatalunióstervmédia

Unióbarát oktatás vagy ideológiai befolyás? Az EU huszonötmilliós terve

Az Európai Bizottság Jean Monnet-programja révén évente mintegy 25 millió eurót juttat európai és nemzetközi egyetemeknek és kutatóintézeteknek, hogy előmozdítsa az Európai Uniót támogató narratívát, derül ki az olasz újságíró, Thomas Fazi szeptember 11-én publikált jelentéséből. A dokumentumot a magyar MCC Brussels gondozásában tették közzé.

Szabó István
Forrás: Brussels Signal2025. 09. 18. 19:18
Egy francia iskola diákjai Fotó: Jean-Francois Fort Forrás: Hans Lucas/AFP
A programot 1990-ben indították az európai integráció tanulmányozásának ösztönzésére a felsőoktatásban, nevét pedig Jean Monnet-ról, az európai egység egyik fő építészéről kapta, írja a Brussels Signal.

EU
A Bécsi Gazdaságtudományi és Üzleti Egyetem  (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

Fazi szerint a kezdeményezés azonban nem csupán semleges oktatást biztosít az európai intézményekről, hanem aktívan igyekszik európai identitást formálni, ellensúlyozni az euroszkepticizmust és népszerűsíteni a szupranacionális integráció elvét.

Oktatás vagy ideológiai befolyás?

A program az Erasmus+ keretében is működik, és az Európai Bizottság szerint „közdiplomáciai eszközként” szolgál, amely elősegíti az európai értékek láthatóságát, erősíti az EU-val kapcsolatos oktatást és kutatást, valamint támogatja az együttműködést az unión kívüli országokkal.

A jelentés azonban azt állítja, hogy a Jean Monnet-program valójában az ideológiai befolyás eszköze, és a képzések során a kritikus vagy alternatív nézőpontok háttérbe szorulnak. Fazi szerint a program célja, hogy az unióbarát narratívát minden tudományterületen – jog, történelem, politika, közgazdaságtan – beágyazza az oktatásba, miközben a kritikus hangok szinte teljesen marginalizálódnak.

Sok esetben ezek a projektek nem konkrét politikákról szólnak, hanem magát az EU-t és a posztnacionális integráció elvét népszerűsítik

– írja a jelentés. A programok egyértelműen az Európai Bizottság mélyebb európai egységre vonatkozó víziójához illeszkednek.

EU Commission President Ursula von der Leyen gives her annual State of the Union address during a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on September 10, 2025. EU chief Ursula von der Leyen said on September 10 she would push to sanction "extremist" Israeli ministers and curb trade ties over Gaza, as she warned famine cannot be used as a "weapon of war". "What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world. People killed while begging for food. Mothers holding lifeless babies. These images are simply catastrophic," von der Leyen said. "For the sake of the children, for the sake of humanity -- this must stop." (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éves, az unió helyzetéről szóló beszédét tartja az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

Az EU célkeresztjében a fiatalok és a média

Ursula von der Leyen szeptember 10-i értékelő beszédében bejelentette, hogy további forrásokat biztosítanak az európai médiának, köztük a Media Resilience Programme keretében, amely az uniós kommunikációs szakértők szerint a független újságírás és médiatudatosság támogatására szolgál. 

Kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a program mélyítheti a Brüsszelt támogató üzenetek dominanciáját a kontinensen.

Emellett az Európai Bizottság „kritikai gondolkodás és politika” kurzusokat indít középiskolások számára, akik a program szerint az első szavazó korosztály tagjai. A cél az, hogy a fiatalok már korán kritikai gondolkodási képességeket sajátítsanak el, és felkészüljenek a dezinformáció kezelésére.

Fazi szerint mindez arra utal, hogy az EU a következő generáció politikai elkötelezettségét jóval a választások előtt próbálja alakítani, a programok célja pedig nemcsak a médiatudatosság növelése, hanem az uniós integráció ideológiai támogatása is.

Borítókép: Egy francia iskola diákjai (Fotó: Hans Lucas/AFP/Jean-Francois Fort)


 

Fontos híreink

