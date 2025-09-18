Unióbarát oktatás vagy ideológiai befolyás? Az EU huszonötmilliós terve

Fazi szerint a kezdeményezés azonban nem csupán semleges oktatást biztosít az európai intézményekről, hanem aktívan igyekszik európai identitást formálni, ellensúlyozni az euroszkepticizmust és népszerűsíteni a szupranacionális integráció elvét.

Oktatás vagy ideológiai befolyás?

A program az Erasmus+ keretében is működik, és az Európai Bizottság szerint „közdiplomáciai eszközként” szolgál, amely elősegíti az európai értékek láthatóságát, erősíti az EU-val kapcsolatos oktatást és kutatást, valamint támogatja az együttműködést az unión kívüli országokkal.

A jelentés azonban azt állítja, hogy a Jean Monnet-program valójában az ideológiai befolyás eszköze, és a képzések során a kritikus vagy alternatív nézőpontok háttérbe szorulnak. Fazi szerint a program célja, hogy az unióbarát narratívát minden tudományterületen – jog, történelem, politika, közgazdaságtan – beágyazza az oktatásba, miközben a kritikus hangok szinte teljesen marginalizálódnak.

Sok esetben ezek a projektek nem konkrét politikákról szólnak, hanem magát az EU-t és a posztnacionális integráció elvét népszerűsítik

– írja a jelentés. A programok egyértelműen az Európai Bizottság mélyebb európai egységre vonatkozó víziójához illeszkednek.