Az Európai Bizottság megerősítette, hogy 2024 végén több mint 600 ezer euró támogatást kapott az OCCRP (szervezett bűnözés és korrupció ellen küzdő nemzetközi oknyomozó hálózat). A pénzt a NEXT-IJ programból utalták ki, amely az európai oknyomozó újságírást erősíti. A támogatás komoly vitát váltott ki: egyesek a független sajtó támogatásának tartják, mások politikai befolyásolást látnak mögötte. A kritikusok szerint az OCCRP és partnerei rendszeresen az EU-szkeptikus politikusokat célozzák meg, míg a szervezet támogatói a korrupció elleni fellépésben látják fő szerepét.

Az EU támogatása az OCCRP-nek

Az Európai Unió 2024 végén több mint 600 ezer eurót utalt az OCCRP-nek. Ezt az Európai Bizottság erősítette meg Petr Bystron, az AfD képviselője kérdésére adott válaszában. A támogatás a NEXT-IJ programból érkezik, amely az „európai oknyomozó újságírás” fejlesztését szolgálja.

A bizottság szerint a kifizetések átláthatóak, szigorú szabályokhoz kötöttek, és céljuk az, hogy újságírói hálózatokat „képzésekkel és eszközökkel” segítsenek a korrupció és a szervezett bűnözés feltárásában.

Az OCCRP korábban is részesült brüsszeli forrásokban: 2014 és 2023 között összesen mintegy 1,1 millió dollárt kapott. A jelenlegi, 604 ezer eurós összeget 2024 novemberében – öt hónappal az európai parlamenti választások után – hagyták jóvá.

Petr Bystron az OCCRP-t és partnermédiáit azzal vádolja, hogy szándékosan nyomást gyakorolnak az EU-kritikus politikusokra. A Berliner Zeitungnak nyilatkozva hangsúlyozta:

Az OCCRP-médiák, mint például a Spiegel, közvetlenül az EU-választások után több mint 600 ezer eurót kaptak az EU-tól. Pontosan ezek a médiumok manipulálták a választásokat hatalmas kampányokkal.

Az OCCRP szerepe

Az OCCRP 2006-ban alakult, és olyan ügyek révén vált ismertté, mint a Panama-iratok vagy az azeri pénzmosási botrány. Nemzetközi partnereivel – például az International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – együttműködve a korrupció és a szervezett bűnözés feltárásán dolgozik.