Újabb botrány az EU körül: a választások után érkeztek a milliók

Brüsszel nemrég több mint 600 ezer eurót utalt az OCCRP oknyomozó hálózatnak – hivatalosan az újságírás megerősítésére. A döntés azonban heves bírálatot váltott ki: Petr Bystron, az AfD képviselője szerint a támogatott médiumok célzottan az EU-szkeptikus politikusokat támadják. Az OCCRP partnerei hozták nyilvánosságra korábban az úgynevezett „Ibiza-botrányt” is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 15:23
Kinek kedvez az EU titokzatos pénzosztása? Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND Forrás: DPA(AFP)
Az Európai Bizottság megerősítette, hogy 2024 végén több mint 600 ezer euró támogatást kapott az OCCRP (szervezett bűnözés és korrupció ellen küzdő nemzetközi oknyomozó hálózat). A pénzt a NEXT-IJ programból utalták ki, amely az európai oknyomozó újságírást erősíti. A támogatás komoly vitát váltott ki: egyesek a független sajtó támogatásának tartják, mások politikai befolyásolást látnak mögötte. A kritikusok szerint az OCCRP és partnerei rendszeresen az EU-szkeptikus politikusokat célozzák meg, míg a szervezet támogatói a korrupció elleni fellépésben látják fő szerepét.

Az EU támogatása az OCCRP-nek

Az Európai Unió 2024 végén több mint 600 ezer eurót utalt az OCCRP-nek. Ezt az Európai Bizottság erősítette meg Petr Bystron, az AfD képviselője kérdésére adott válaszában. A támogatás a NEXT-IJ programból érkezik, amely az „európai oknyomozó újságírás” fejlesztését szolgálja.

A bizottság szerint a kifizetések átláthatóak, szigorú szabályokhoz kötöttek, és céljuk az, hogy újságírói hálózatokat „képzésekkel és eszközökkel” segítsenek a korrupció és a szervezett bűnözés feltárásában.

Az OCCRP korábban is részesült brüsszeli forrásokban: 2014 és 2023 között összesen mintegy 1,1 millió dollárt kapott. A jelenlegi, 604 ezer eurós összeget 2024 novemberében – öt hónappal az európai parlamenti választások után – hagyták jóvá.

Petr Bystron az OCCRP-t és partnermédiáit azzal vádolja, hogy szándékosan nyomást gyakorolnak az EU-kritikus politikusokra. A Berliner Zeitungnak nyilatkozva hangsúlyozta: 

Az OCCRP-médiák, mint például a Spiegel, közvetlenül az EU-választások után több mint 600 ezer eurót kaptak az EU-tól. Pontosan ezek a médiumok manipulálták a választásokat hatalmas kampányokkal.

Az OCCRP szerepe

Az OCCRP 2006-ban alakult, és olyan ügyek révén vált ismertté, mint a Panama-iratok vagy az azeri pénzmosási botrány. Nemzetközi partnereivel – például az International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – együttműködve a korrupció és a szervezett bűnözés feltárásán dolgozik.

Német vezető médiumok, például a Spiegel, a Süddeutsche Zeitung vagy a Zeit rendszeresen közlik az OCCRP anyagait, ami gyakran érzékenyen érinti a politikai elitet és az EU-szkeptikus pártokat.

Sokáig az Egyesült Államok, különösen a USAID fejlesztési ügynökség biztosította az OCCRP forrásainak nagy részét. 

Donald Trump elnöksége alatt azonban az amerikai kormány megszüntette a támogatást.

Az EU-s forrásoktól való egyre nagyobb függőség emiatt új vitákat keltett a függetlenség kérdéséről.

Az „Ibiza-videó” esete

Ausztriában a 2019-es „Ibiza-videó” az oknyomozó újságírás erejének példája lett. A Spiegel és a Süddeutsche Zeitung rövidített formában tette közzé Heinz-Christian Strache, az FPÖ vezetőjének felvételeit, amelyek politikai földrengést okoztak: a türkiz–kék kormány bukásához és a 2019-es EU-választások befolyásolásához vezettek – számolt be róla az Exxpres.

Az eredeti, többórás anyagot csak évekkel később mutatták be, sokkal kevésbé látványos formában. 

Hivatalosan azonban az OCCRP-nek ehhez az ügyhöz nem volt köze.

Az EU a támogatásokat a korrupció elleni harc és a nagyobb átláthatóság érdekében nyújtja. 

Kritikusai viszont úgy vélik, hogy az OCCRP és partnerei rendszeresen az EU-szkeptikusokat, populistákat és jobboldali politikusokat veszik célba, aminek sokszor komoly politikai következményei vannak.

Petr Bystron maga is nyomozás alatt áll korrupció és pénzmosás gyanújával, mert állítólag pénzt kapott a Voice of Europe platformtól – amit ő tagad, politikailag motivált eljárásnak tartva. A Spiegel riportját pedig „fizetett propagandának” nevezte.

Borítókép: Kinek kedvez az EU titokzatos pénzosztása? – Illusztráció (Fotó: AFP)

