Európa Ukrajnától vásárol védelmi technológiát az orosz légitámadások kivédésére

A környező országok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az ukrán drónelhárító rendszerek iránt az orosz fenyegetés miatt. A szeptember 10-i dróntámadás ismét rávilágított, Európa milyen veszélyes körülmények között él nap mint nap.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 19:38
Az európai országok versengenek az ukrán drónelhárító rendszerekért Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
Az európai országok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az ukrán drónelhárító rendszerek iránt, miután szeptember 10-én orosz kamikaze drónok megsértették a lengyel légteret – számolt be a Kyiv Independent.

Az európai országok versengenek az ukrán drónelhárító rendszerekért
Az európai országok versengenek az ukrán drónelhárító rendszerekért (Fotó: THOMAS IMO / Photothek Media Lab)

Európa nem áll készen

Egy európai katonai diplomata szerint a háborúra való felkészülés érdekében most fontos tanulni Ukrajnától. 

A Triada Trade Partners ukrán védelmi tanácsadó cég jelentős érdeklődést tapasztalt mind az elfogó, mind az elektronikus hadviselési rendszerek iránt, megrendelések érkeztek Lengyelországból, Németországból, Dániából és a balti országokból.

Bohdan Popov, a Triada Trade Partners elemzési osztályának vezetője elmondta, hogy a legnagyobb kereslet az új elfogó drónokra irányul. Az ukrán kormány engedélyével a gyártók exportálhatnak drónokat a nemzetközi kereslet növekedésével.

Abu-Dzabi, 2025. szeptember 12. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor: A háborús fenyegetettség közvetlen

A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap, a háborús fenyegetettség közvetlen 

– jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A munkalátogatáson Abu-Dzabiban tartózkodó Orbán Viktor azt mondta, a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor néha beesik a baj néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét. Elmondta: a háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. 

Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik

– közölte a kormányfő, hozzátéve: ez folyamatos és állandó háborús veszélyt jelent. 

Borítókép: Az európai országok versengenek az ukrán drónelhárító rendszerekért - Illusztráció (Fotó: AFP)

