Európa Ukrajnától vásárol védelmi technológiát az orosz légitámadások kivédésére

Az európai országok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az ukrán drónelhárító rendszerek iránt, miután szeptember 10-én orosz kamikaze drónok megsértették a lengyel légteret – számolt be a Kyiv Independent.

Az európai országok versengenek az ukrán drónelhárító rendszerekért (Fotó: THOMAS IMO / Photothek Media Lab)

Európa nem áll készen

Egy európai katonai diplomata szerint a háborúra való felkészülés érdekében most fontos tanulni Ukrajnától.

A Triada Trade Partners ukrán védelmi tanácsadó cég jelentős érdeklődést tapasztalt mind az elfogó, mind az elektronikus hadviselési rendszerek iránt, megrendelések érkeztek Lengyelországból, Németországból, Dániából és a balti országokból.

Bohdan Popov, a Triada Trade Partners elemzési osztályának vezetője elmondta, hogy a legnagyobb kereslet az új elfogó drónokra irányul. Az ukrán kormány engedélyével a gyártók exportálhatnak drónokat a nemzetközi kereslet növekedésével.