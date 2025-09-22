OlaszországIzraelPalesztina

Exkluzív: gerillaharcok dúltak a milánói pályaudvaron + videó

Huszonnégy órás sztrájkkal bénították meg Olaszországot a szakszervezetek, hogy felhívják a figyelmet a Gázai öldöklésekre. A közel-keleti krízis egyre erőteljesebben érzékelteti hatását a dél-európai országban, a milánói pályaudvaron pedig el is szabadultak az indulatok. A tiltakozók az olaszok hétköznapjait próbálják ellehetetleníteni, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra az Izraellel folytatott kapcsolatok megszakítására.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 22. 22:12
Fotó: PIERO CRUCIATTI Forrás: AFP
Teljes körű sztrájkot tartottak a szakszervezetek hétfőn Olaszországban, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a palesztin nép iránt. A munkabeszüntetés számos szektort érintett, a közlekedést, a közigazgatást, az oktatást, az egészségügyet, a taxisokat, a milánói pályaudvaron pedig elszabadultak az indulatok.

A milánói pályaudvaron összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel
A milánói pályaudvaron összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel 
Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A szakszervezetek célja az volt, hogy megbénították az országot, így kívántak nyomást gyakorolni a Giorgia Meloni vezette kormányra, hogy szakítson meg mindenfajta kapcsolatot Izraellel. Több mint 60 Izrael-ellenes tüntetést jelentettek be országszerte

A demonstrálók többek között azt követelték, hogy Olaszország fejezze be a felfegyverkezést. A római egyetemek diákegyletei is utcára vonultak. Céljuk a város teljes megbénítása volt. 

A felsőoktatási intézményekben felfüggesztették az oktatást, a La Sapienza egyetemről indult felvonulás, amely a történelmi belvároson haladt keresztül. 

Ahogyan azt már korábban ígérték, a kikötői szakszervezetek is csatlakoztak a sztrájkhoz, a livornói kikötő teljes leállást jelentett be. Matteo Salivni infrastruktúráért felelős miniszter a tömegközlekedés megbénításával kapcsolatban elmondta, nem kívánja csonkítani a megmozduláshoz való jogot, arról azonban gondoskodniuk kell, hogy a szélsőbaloldallal együttműködő szakszervezetek ne kényszeríthessék térdre az egész országot.

A békésnek indult tüntetések több olasz nagyvárosban is erőszakos pusztításokba csaptak át. Milánóban a központi pályaudvar bejárata előtt tízezren gyűltek össze. 

A Palesztina szabadságát követelők könnygázt dobtak a pályaudvar bejáratához, hogy zavargásokat idézzenek elő az utasok között. Erre a rendőrség a pályaudvar összes kijáratát lezárta. Sorfalat állva akadályozták meg, hogy ártatlan turistákban kárt okozzanak a tüntetők. 

A milánói pályaudvar utasait pár órán keresztül elzárva tartotta a rendőrség. A pályaudvar előterét, az üzlethelyiségeket kiürítették és a peronokra terelték az utasokat, akiknek fogalmuk sem volt, hogy egyáltalán elindul-e vonatuk, vagy Milánóban kell tölteniük az éjszakát. Sokan a reptéri csatlakozás miatt voltak kétségbeesve, hiszen nem tudtak felszállni a pályaudvar mellől a reptérre induló buszokra. 

Teljes volt a káosz, a turisták elrettenve szemlélték a pályaudvar üvegablakai mögött zajló erőszakos pusztításokat. A rendőrség sorfalat állva próbálta megakadályozni, hogy a rendbontók bejussanak a pályaudvar területére, válaszul azonban a legtöbb üvegablakot bezúzták. Molotov-koktéllal, utcai jelzőtáblákkal, székekkel, kukákkal vagy kövekkel zúzták be a tüntetők a hatalmas üvegfelületeket. Sajtóhírek szerint a nap végén hatvan rendőr sérült meg az utcai gerillaharcokban, tíz rendbontót tartóztattak le.

Giuseppe Sala, Milánó polgármestere a történtekre reagálva elmondta, hogy nincs magyarázat a várost megalázó és térdre kényszerítő vandalizmusra, amely egész biztosan nem segíti a gázai ügyet. Giorgia Meloni miniszterelnök a közösségi médiában fejezte ki szolidaritását a rendőrségnek, amely naponta kénytelen elviselni az indokolatlan erőszakot. Hozzáfűzte, reméli, hogy minden politikai erő elítéli a pusztításokat.

Matteo Salvini röviden csak annyit jegyzett be a milánói pusztításokkal kapcsolatban: Békések? Nem. Bűnözők.

Borítókép: Tüntetők csapnak össze a rendőrökkel (Fotó: AFP)

