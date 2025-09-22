Exkluzív: gerillaharcok dúltak a milánói pályaudvaron + videó

Teljes körű sztrájkot tartottak a szakszervezetek hétfőn Olaszországban, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a palesztin nép iránt. A munkabeszüntetés számos szektort érintett, a közlekedést, a közigazgatást, az oktatást, az egészségügyet, a taxisokat, a milánói pályaudvaron pedig elszabadultak az indulatok.

A milánói pályaudvaron összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel

Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

A szakszervezetek célja az volt, hogy megbénították az országot, így kívántak nyomást gyakorolni a Giorgia Meloni vezette kormányra, hogy szakítson meg mindenfajta kapcsolatot Izraellel. Több mint 60 Izrael-ellenes tüntetést jelentettek be országszerte.

A demonstrálók többek között azt követelték, hogy Olaszország fejezze be a felfegyverkezést. A római egyetemek diákegyletei is utcára vonultak. Céljuk a város teljes megbénítása volt.

A felsőoktatási intézményekben felfüggesztették az oktatást, a La Sapienza egyetemről indult felvonulás, amely a történelmi belvároson haladt keresztül.

Ahogyan azt már korábban ígérték, a kikötői szakszervezetek is csatlakoztak a sztrájkhoz, a livornói kikötő teljes leállást jelentett be. Matteo Salivni infrastruktúráért felelős miniszter a tömegközlekedés megbénításával kapcsolatban elmondta, nem kívánja csonkítani a megmozduláshoz való jogot, arról azonban gondoskodniuk kell, hogy a szélsőbaloldallal együttműködő szakszervezetek ne kényszeríthessék térdre az egész országot.

A békésnek indult tüntetések több olasz nagyvárosban is erőszakos pusztításokba csaptak át. Milánóban a központi pályaudvar bejárata előtt tízezren gyűltek össze.

A Palesztina szabadságát követelők könnygázt dobtak a pályaudvar bejáratához, hogy zavargásokat idézzenek elő az utasok között. Erre a rendőrség a pályaudvar összes kijáratát lezárta. Sorfalat állva akadályozták meg, hogy ártatlan turistákban kárt okozzanak a tüntetők.

A milánói pályaudvar utasait pár órán keresztül elzárva tartotta a rendőrség. A pályaudvar előterét, az üzlethelyiségeket kiürítették és a peronokra terelték az utasokat, akiknek fogalmuk sem volt, hogy egyáltalán elindul-e vonatuk, vagy Milánóban kell tölteniük az éjszakát. Sokan a reptéri csatlakozás miatt voltak kétségbeesve, hiszen nem tudtak felszállni a pályaudvar mellől a reptérre induló buszokra.