Olasz Liga párt: Ellenállunk! + videó

A hétvégén tartja a Liga olasz kormánypárt éves pártgyűlését az észak-olaszországi Pontidában.

Az olasz Liga párt főtitkára, Olaszország miniszterelnök-helyettese, Matteo Salvin Fotó: PIERO CRUCIATTI/AFP

A Liga fiataljai egyperces néma csenddel emlékeztek meg Charlie Kikről, akit politikai nézetei miatt aljasul meggyilkoltak Amerikában.

A szombat esti találkozón részt vett Roberto Vannacci, a Liga európai parlamenti képviselője, Giuseppe Valditara oktatásügyi miniszter és Matteo Salvini a Liga főtitkára is.

Vasárnap a párt képviselői, kormányzói, miniszterei szólalnak fel a színpadon. A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is részt vesznek nemzetközi vendégek, a Patrióták Európáért-csoport tagjai, Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés párt elnöke és Santiago Abascal, a spanyol Vox elnöke.

Jordan Bardella Fotó: PIERO CRUCIATTI/AFP

A Liga pártgyűlésén számos olyan kérdést megvitattak, amely nemcsak Olaszországot, hanem a brüsszeli politikát is érinti. Salvini vasárnapi beszédében úgy fogalmazott:

Soha nem küldjük gyermekeinket harcolni Ukrajnába, nem állunk háborúban senkivel

Ezt követően bejelentette, hogy február 14-re tüntetést szerveznek a jogok, a határok és a nyugati civilizáció értékeinek védelmében.

Vannacci: Ilaria Salist nem illeti meg a mentelmi jog

Roberto Vannacci, a Liga európai parlamenti képviselője nyilatkozott lapunknak, akit többek között Ilaria Salis szélsőbaloldali európai parlamenti képviselő sorsáról kérdeztük. Jövő héten az Európai Parlament jogi bizottsága döntést hoz az olasz antifa mentelmi jogáról. Az ügy kapcsán Vannacci lapunknak elmondta:

A Liga tagjai mindig is azon az állásponton voltak, hogy aki ellen bírósági eljárás van folyamatban, mert bűncselekmény elkövetése miatt vádat emeltek ellene, annak a bírák előtt kell megvédenie magát.

A Liga politikusa azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy a bűncselekményt európai parlamenti képviselővé választása előtt követte el, és semmi köze a parlamenti tevékenységéhez.

Emlékeztetett mindenkit, hogy a mentelmi jog kizárólag az európai parlamenti szolgálat időszakára és arra vonatkozó tevékenységekre érvényes.

Hozzáfűzte, nem hiszi, hogy a parlamenti tevékenységek közé tartozik, hogy mások fejét szétverjék csak azért, mert másképp gondolkozik, mint ők.

Vannacci leszögezte több szempontból sem illeti meg Ilaria Salist a mentelmi jog.

A Liga képviselője Salis ügyével kapcsolatban azt is hozzáfűzte:

Valóban abszurd, hogy Olaszországban megtörténhet, hogy valaki a börtönből egyenesen az Európai Parlamentbe jut. Az eset kitűnően szemlélteti azt a fejére állt világot, amiről számos alakalommal beszélt és amiről könyvet is írt.

Olaszország iszlamizációja: aggasztó folyamatok zajlanak

Az történik, hogy az évezredes hagyományokkal rendelkező nyugati világ hátrálni kezdett, és elkezdte átengedni a teret egy másik kultúrának, mely egészen más elveket és értékeket hordoz, és szisztematikusan elnyomja a nyugati civilizációt. Természetesen ez nekünk nem tetszik, nem engedünk nekik, nem hagyjuk. Ellenállunk. Ehhez azonban az szükséges, hogy megerősítjük saját gyökereinket, megvédjük hazánkat, büszkék vagyunk mindarra, amit Olaszország az elmúlt századok során megteremtett.

A Liga európai parlamenti képviselője megerősítette, hogy a Liga és a Fidesz mint szuverenista pártok továbbra is szorosan együttműködnek az Európai Patrióták alakulatban Brüsszelben. Elutasítják Európa fegyverkezését, a zöldpolitikát, nem fogadják el a jelenlegi Európai Bizottságot, illetve elnökét Ursula von der Leyent. Vannacci végül üdvözletét küldte Pontidából.

Üdvözlöm Orbán Viktort Magyarország miniszterelnökét. Abban a szerencsében volt részem, hogy személyesen is megismerhettem. Köszönet a vendégszeretetéért, a nyíltságáért, egyenességéért. Köszönettel tartozunk komoly politikai felkészültségéért

– mondta.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga főtitkára üdvözölte lapunkon keresztül a magyar patriótákat és a magyar népet.

Velencétől Szicíliáig az ország minden szegletéből érkeztek a Liga gyűlésére, hogy személyesen találkozzanak a párt képviselőivel és vezetőivel. A Velence közeli Salzano polgármestere nyilatkozott lapunknak. Elmondta, ünnep számukra a pontidai találkozó. Örömmel emlékezett vissza a Liga tavalyi pártgyűlésére, amikor a magyar kormányfő is felszólalt a Liga színpadán. Luciano Betteto polgármester a következőkről számot be:

Nagyon boldogok voltunk, hogy tavaly tiszteletét tette Orbán Viktor, és személyesen is eljött közénk. Nagyon örültünk neki, különösen annak, hogy meghívott bennünket a hazájába. Azt mondta személyesen győződjünk meg arról, hogy Magyarországon nincs erőszak, nincsenek bevándorlók, nincsenek rablások. Nagyon boldogok lennénk, ha Olaszországban is eljuthatnánk erre a szintre.

A Liga színpadán felszólaló politikusok ígéretet tettek szimpatizánsaiknak, hogy nem engednek az illegális migránsok és az iszlám térhódításának, nem engedik, hogy hazájukban idegenek szabják meg a törvényeket, és ráerőltessék kultúrájukat és vallásukat az olaszokra.

Borítókép: Mattao Salvini a Liga párt találkozóján Pontidában (Fotó: AFP)