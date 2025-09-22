Fényfestés emlékeztetett a helyes választás jelentőségére a Keletinél

Fényfestéssel emlékeztek a tíz éve kirobbant európai migrációs válságra a Keletinél – számol be róla a közösségi médiában az Alapjogokért Központ.
Most még harangszó – de csak egy rossz választás, és brüsszeli hangokra ébredhetünk…
– írták a videóhoz.
Az elmúlt tíz évben bebizonyosodott, milyen súlyos következményei vannak a kontrollálatlan bevándorlásnak és az Angela Merkel-féle Wilkommenskulturnak
– mondta korábban lapunknak Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
A migráció sorskérdés, de nem kell, hogy a mi sorsunk is legyen. De senkinek semmi kétsége ne legyen: ahogy adóemelés, a háború vagy Ukrajna EU-csatlakozása ügyében Magyar Péter Brüsszel és nem Magyarország pártján van, úgy a migráció kapcsán is követné, mert követnie kell, kitartói politikai ukázait – figyelmeztetett a főigazgató, hozzátéve, hogy „rosszul választani csak egyszer lehet”.
Borítókép: A Keleti pályaudvar (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)