Fényfestés emlékeztetett a helyes választás jelentőségére a Keletinél

Rosszul választani csak egyszer lehet – figyelmeztetett nemrég Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. A Keletinél ma fényfestéssel emlékeztettek a tíz évvel ezelőtt történtekre.

Munkatársunktól
2025. 09. 22. 21:53
A Keleti pályaudvar Fotó: MTI/Hatházi Tamás
Fényfestéssel emlékeztek a tíz éve kirobbant európai migrációs válságra a Keletinél – számol be róla a közösségi médiában az Alapjogokért Központ.

Fényfestéssel emlékeztek a migrációs válság tíz évvel ezekőtti kezdetére a Keletinél (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Fényfestéssel emlékeztek a migrációs válság tíz évvel ezekőtti kezdetére a Keletinél (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Most még harangszó – de csak egy rossz választás, és brüsszeli hangokra ébredhetünk… 

– írták a videóhoz.

Az elmúlt tíz évben bebizonyosodott, milyen súlyos következményei vannak a kontrollálatlan bevándorlásnak és az Angela Merkel-féle Wilkommenskulturnak

– mondta korábban lapunknak Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A migráció sorskérdés, de nem kell, hogy a mi sorsunk is legyen. De senkinek semmi kétsége ne legyen: ahogy adóemelés, a háború vagy Ukrajna EU-csatlakozása ügyében Magyar Péter Brüsszel és nem Magyarország pártján van, úgy a migráció kapcsán is követné, mert követnie kell, kitartói politikai ukázait – figyelmeztetett a főigazgató, hozzátéve, hogy „rosszul választani csak egyszer lehet”.

Borítókép: A Keleti pályaudvar (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

