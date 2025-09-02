Pattanásig feszült a helyzet Európa puskaporos hordójában

A Szerb Lista elnöke, Zlatan Elek hangsúlyozta, hogy a szerbek politikai és jogi küzdelme a fennmaradásért Koszovóban folytatódni fog, függetlenül a nyomásgyakorlástól és a fenyegetésektől. Az október 12-én esedékes helyi választások kulcsfontosságúak a szerb közösség számára, és Elek szerint elengedhetetlen az egység megőrzése a mostani feszült helyzetben. Emlékeztetett arra, hogy a Szerb Lista jelöltje Zubin Potokban már támadás célpontja volt, amikor robbanószerkezetet dobtak a házára.

A feszült politikai helyzetben fontos választásokra készül Koszovó (Fotó: AFP)

Mindez Albin Kurti rendszerszintű kísérleteinek része, hogy aláássák a Szerb Listát és megakadályozzák részvételünket a választásokon. Mi még erősebben és bátrabban küzdünk a szerb nép jogaiért

– mondta Elek.

A feszült helyzet miatt nagy az aggodalom

Az elnök szerint, bár a hivatalos kampány szeptember 13-án kezdődik, Albin Kurti koszovói kormányfő valójában már négy éve kampányol. Kiemelte:

Politikai népszerűségét a szerbek elleni erőszakra építi – megfosztottak minket a munkához, a szabad mozgáshoz és szóláshoz, a cirill betűs írás használatához, a tulajdonhoz és az alapvető biztonsághoz való jogunktól. Ez nem politikai kampány, hanem mindennapi üldöztetés

– hangsúlyozta Elek. A választások során várható akadályokról szólva Elek úgy vélte, hogy biztosan lesznek ilyenek, de a szerbek nem szabad hogy elbátortalanodjanak.

Ezek kulcsfontosságú, ha nem a legfontosabb választások a koszovói szerbek számára. Különösen azoknak, akik északon évek óta rendőri kínzást, politikai üldöztetést és gazdasági nyomást szenvednek el. Ezért elengedhetetlen, hogy egységesek és összetartók legyünk, mert csak így tudjuk megváltoztatni a mindennapjainkat és megszerezni saját képviselőinket

– mondta a Szerb Lista elnöke. Elek kiemelte, hogy a kampányban a legnagyobb támogatást éppen a szerb nép fogja nyújtani számukra.

A népünk a legnagyobb erőnk és energiaforrásunk. A nemzetközi közösség támogatása fontos lenne számunkra, de tudjuk, hogy csak összefogással érhetünk el tisztességes választásokat. Egyetlen támaszunk a népünk és anyaországunk, Szerbia

– mondta Elek.