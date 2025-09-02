rendőrségBrüsszelSzerb ListaVucsicsSzerbia

Pattanásig feszült a helyzet Európa puskaporos hordójában

A koszovói szerb közösség vezetője, Zlatan Elek sürgeti a szerbeket, hogy vegyenek részt a közelgő helyi választásokon, hangsúlyozva, hogy ez kulcsfontosságú a kisebbség jogainak és érdekeinek védelme szempontjából. Elek szerint a szerb közösség rendszeres diszkriminációval és elnyomással néz szembe Koszovóban, különösen Albin Kurti kormányzása alatt. A választási részvétel fontosságát jelzi a feszült politikai légkör és a közelmúltbeli incidensek is, amelyek aggodalomra adnak okot a választások tisztaságát illetően.

Kozma Zoltán
2025. 09. 02. 18:15
Fontos választás lesz Koszovóban (Fotó: AFP)
Fontos választás lesz Koszovóban (Fotó: AFP)
A Szerb Lista elnöke, Zlatan Elek hangsúlyozta, hogy a szerbek politikai és jogi küzdelme a fennmaradásért Koszovóban folytatódni fog, függetlenül a nyomásgyakorlástól és a fenyegetésektől. Az október 12-én esedékes helyi választások kulcsfontosságúak a szerb közösség számára, és Elek szerint elengedhetetlen az egység megőrzése a mostani feszült helyzetben. Emlékeztetett arra, hogy a Szerb Lista jelöltje Zubin Potokban már támadás célpontja volt, amikor robbanószerkezetet dobtak a házára. 

A feszült politikai helyzetben fontos választásokra készül Koszovó (Fotó: AFP)
A feszült politikai helyzetben fontos választásokra készül Koszovó (Fotó: AFP)

Mindez Albin Kurti rendszerszintű kísérleteinek része, hogy aláássák a Szerb Listát és megakadályozzák részvételünket a választásokon. Mi még erősebben és bátrabban küzdünk a szerb nép jogaiért

 – mondta Elek.

A feszült helyzet miatt nagy az aggodalom

Az elnök szerint, bár a hivatalos kampány szeptember 13-án kezdődik, Albin Kurti koszovói kormányfő valójában már négy éve kampányol. Kiemelte:

Politikai népszerűségét a szerbek elleni erőszakra építi – megfosztottak minket a munkához, a szabad mozgáshoz és szóláshoz, a cirill betűs írás használatához, a tulajdonhoz és az alapvető biztonsághoz való jogunktól. Ez nem politikai kampány, hanem mindennapi üldöztetés

– hangsúlyozta Elek. A választások során várható akadályokról szólva Elek úgy vélte, hogy biztosan lesznek ilyenek, de a szerbek nem szabad hogy elbátortalanodjanak. 

Ezek kulcsfontosságú, ha nem a legfontosabb választások a koszovói szerbek számára. Különösen azoknak, akik északon évek óta rendőri kínzást, politikai üldöztetést és gazdasági nyomást szenvednek el. Ezért elengedhetetlen, hogy egységesek és összetartók legyünk, mert csak így tudjuk megváltoztatni a mindennapjainkat és megszerezni saját képviselőinket 

– mondta a Szerb Lista elnöke. Elek kiemelte, hogy a kampányban a legnagyobb támogatást éppen a szerb nép fogja nyújtani számukra. 

A népünk a legnagyobb erőnk és energiaforrásunk. A nemzetközi közösség támogatása fontos lenne számunkra, de tudjuk, hogy csak összefogással érhetünk el tisztességes választásokat. Egyetlen támaszunk a népünk és anyaországunk, Szerbia

 – mondta Elek.

Az elnök kitért a minapi incidensre is, amikor a koszovói rendőrség őrizetbe vett két szerb kiskorút a pólójukon lévő feliratok miatt. Elek szerint ez rendszerszintű erőszak. 

Ez nem véletlen. Ez a legjobb bizonyíték arra, hogy a szerbek üldöztetése szisztematikusan zajlik, szinte minden pristinai intézmény részvételével

– zárta az RTS-nek adott interjúját Zlatan Elek, a Szerb Lista elnöke. A szerb közösség vezetői szerint a helyzet egyre súlyosabb, és a mindennapi élet számos területén érzik a nyomásgyakorlást. Szinte nem telik el nap, hogy ne érné a helyi szerb közösséget valamilyen inzultus. A minap például a koszovói rendőrség Brnjakban elkobozta a Közép-koszovói Szerb Nők Egyesületének és a Kosovo Polje közelében található Batusból származó Kosovke énekegyüttes zászlaját, széttépte azokat és egy konténerbe dobta – jelenti a Kosovo Online. 

Brüsszel tehetetlen

Peter Sorensen, az Európai Unió különmegbízottja a minap Belgrádba látogatott, ahol találkozott Alekszandar Vucsics szerb elnökkel és más magas rangú tisztviselőkkel. A látogatás célja a Koszovóval folytatott párbeszéd újraindítása és a koszovói szerbek helyzetének megvitatása volt.

Vucsics elnök a találkozó után hangsúlyozta, hogy Szerbia elkötelezett a békés megoldások és a kompromisszumok keresése mellett, de ugyanakkor határozottan kiáll az állami és nemzeti érdekek védelme mellett is. 

Az elnök kiemelte, hogy kulcsfontosságú lenne visszatérni a szerb többségű önkormányzatok közösségének létrehozásához, ami a korábbi megállapodások része volt.

A szerb vezetők aggodalmukat fejezték ki a koszovói szerbek jogainak és politikai szabadságának korlátozása miatt. Különösen problémásnak tartják a Szerb Lista részvételének esetleges tiltását a közelgő koszovói választásokon. Marko Gyurics külügyminiszter felszólította a nemzetközi közösséget, különösen az EU-t, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást Pristinára az egyoldalú lépések elkerülése érdekében.

A találkozókon szó esett a nemzetközi szervezetek és missziók további jelenlétének szükségességéről Koszovóban. 

A szerb fél bátorítja és elvárja a koszovói szerbek minél nagyobb arányú részvételét a választásokon, ami utat nyithat visszatérésüknek a különböző intézményekbe és hatalmi szintekre.

Petar Petkovics, a Koszovói Iroda igazgatója kritizálta az EU-t, amiért nem reagált megfelelően Pristina egyoldalú lépéseire, amelyek megnehezítik a szerb lakosság életét Koszovóban. Petkovics szerint mindez nem történt volna meg, ha az első brüsszeli megállapodás aláírása óta eltelt 12 év alatt létrehozták volna a szerb többségű önkormányzatok közösségét.

Sorensen korábban Pristinában is járt, ahol az ohridi megállapodás végrehajtásáról tárgyalt. Ez a 2023-ban elért megállapodás, bár nincs aláírva, az EU szerint kötelező érvényű. A dokumentum többek között önkormányzatiságot ír elő a koszovói szerb közösség számára, és előirányozza az állami szimbólumok kölcsönös elismerését.

A párbeszéd utolsó fordulója 2023 júniusában volt, azóta nem tartottak magas szintű találkozót a felek között. A legutóbbi ilyen találkozó 2023 szeptemberében volt, nem sokkal azelőtt, hogy fegyveres szerb csoport támadást intézett a koszovói rendőrség ellen Banjszkánál.

Borítókép: Fontos választás lesz Koszovóban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

