Fontos határidő közeleg, eldől a TikTok sorsa

Amerikai és kínai tisztviselők hétfőn Spanyolországban tartják a kereskedelmi tárgyalások következő fordulóját. A megbeszélésen várhatóan eldől majd a TikTok sorsa is – írja a BBC.

Trump szerint lehet, hogy hagyják meghalni a TikTokot

Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

A Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Ho Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes vezette tárgyalás a legújabb kísérlet a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háború lezárására. Peking és Washington magas szintű kereskedelmi küldöttségei legutóbb júliusban találkoztak, amikor a felek megegyeztek a megállapodás további 90 nappal, november 10-ig történő meghosszabbításáról.

Donald Trump amerikai elnök első ciklusában élesen kritizálta a kínai érdekeltségnek tekintett TikTokot.

Az amerikai elnök azóta többször is változtatott álláspontján. A múlt hónapban Trump azt javasolta, hogy addig meghosszabbítja a határidőt, amíg vevőt nem találnak a TikTokra, és „erősen túlzónak” nevezte az alkalmazással és annak kínai anyavállalatával, a ByteDance-szel kapcsolatos nemzetbiztonsági és adatvédelmi aggályokat.

Lehet, hogy hagyjuk meghalni a TikTokot. Vagy lehet, hogy nem. Ez már Kínán múlik majd

– fogalmazott vasárnap újságíróknak nyilatkozva Trump.

Az alkalmazás a világ egyik legszélesebb körben használt közösségimédia-platformja, az Egyesült Államokban körülbelül 170 millió felhasználóval.

A heti tárgyalások során a tisztviselők várhatóan lefektetik Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök októberben esedékes találkozójának alapjait is, amikor a tervek szerint Dél-Koreában fognak tartani.

Borítókép: Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)