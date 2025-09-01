Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

Andrij Parubij

Fotón a házelnök gyilkosa

Eredményes volt a hajtóvadászat, az ukrán hatóságok elfogták az ukrán parlament korábbi elnökének feltételezett gyilkosát. Hidegvérű gyilkosság – gy kommentálta a történteket Volodimir Zelenszkij.

Andrij Parubij meggyilkolásával gyanúsított férfi letartóztatása (Forrás: Facebook)
Megjelentek az első fotók Andrij Parubij volt ukrán házelnök ellen elkövetett gyilkosság gyanúsítottjáról. 

Elfogták a feltételezett gyilkost  (Forrás: Facebook)

Ivan Vihovszkij, a Nemzeti Rendőrség vezetője közzétett egy fotót Andrij Parubij feltételezett gyilkosáról, akit őrizetbe vettek. A gyanúsított megpróbált elrejtőzni a Hmelnickij megyében.  

„A rendőrség őrizetbe vette Andrij Parubij gyilkosát. Régóta készült, figyelt, tervezett, és végül meghúzta a ravaszt. Mindössze 36 óránkba telt, hogy a nyomára bukkanjunk és őrizetbe vegyük” – írta a Nemzeti Rendőrség vezetője. Elmondása szerint augusztus 30-án Lviv Szihiv járásában a gyanúsított futárnak álcázva magát fényes nappal tüzet nyitott a politikusra, nyolc lövést adott le.

Megpróbálta eltüntetni a nyomait – átöltözött, megszabadult a fegyvertől, megpróbált elbújni a Hmelnickij területen

 – jegyezte meg Vihovszkij. A gyanúsítottnak azonban nem sikerült elmenekülnie, ezért később őrizetbe vették.

Tudjuk: ez a bűncselekmény nem véletlen. Van benne orosz nyom. Mindenkit felelősségre fognak vonni a törvény előtt

 – tette hozzá Vihovszkij.

Az ukrán parlament korábbi elnökét, Andrij Parubijt augusztus 30-án, szombaton Lvivben gyilkolták meg. Az előzetes adatok szerint a támadó körülbelül nyolc lövést adott le rövid csövű lőfegyverből, aminek következtében a politikus a helyszínen meghalt. A bűncselekmény után a támadó elmenekült, és a városban életbe léptették a „Szirén” nevű különleges műveletet. A helyi Telegram-csatornákon közzétett felvételek tanúsága szerint a lövöldöző futáregyenruhát viselt. A gyanúsítottat ezt követően őrizetbe vették, aki megtette első vallomását.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk Volodimir Zelenszkij elnök megjegyezte, hogy ezt a gyilkosságot gondosan és előre előkészítették. 

Borítókép: Andrij Parubij meggyilkolásával gyanúsított férfi letartóztatása (Forrás: Facebook)

