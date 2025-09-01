Gyanúsítottat tartóztattak le a volt ukrán házelnök meggyilkolása ügyében

Az ukrán elnök bejelentette, hogy letartóztattak egy gyanúsítottat Andrij Parubij volt parlamenti elnök meggyilkolása ügyében. Volodimir Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül tájékoztatta a közvéleményt.
A gyanúsított már tett egy kezdeti vallomást. Jelenleg sürgős nyomozati cselekmények zajlanak, hogy feltárják a gyilkosság minden körülményét
– húzta alá Ukrajna elnöke.
Itt ölték meg a volt ukrán házelnököt
A 54 éves Parubijt szombaton lőtték agyon a nyugat-ukrajnai Lviv városában. Zelenszkij szörnyű gyilkosságnak és egy háborúban álló ország biztonsági kérdésének nevezte az esetet.