Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

Volodimir ZelenszkijgyilkosságUkrajnaAndrij ParubijZelenszkij

Gyanúsítottat tartóztattak le a volt ukrán házelnök meggyilkolása ügyében

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij közölte, hogy letartóztattak egy gyanúsítottat a volt ukrán parlamenti elnök, Andrij Parubij meggyilkolása kapcsán. A gyilkosság egy háborúban álló ország biztonsági kérdése az ukrán elnök szerint.

Kozma Zoltán
2025. 09. 01. 6:08
Andrij Parubij (Fotó: AFP)
Andrij Parubij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnök bejelentette, hogy letartóztattak egy gyanúsítottat Andrij Parubij volt parlamenti elnök meggyilkolása ügyében. Volodimir Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül tájékoztatta a közvéleményt.

Az ukrán politikust pár napja ölték meg (Fotó: AFP)
Az ukrán politikust pár napja ölték meg (Fotó: AFP)

A gyanúsított már tett egy kezdeti vallomást. Jelenleg sürgős nyomozati cselekmények zajlanak, hogy feltárják a gyilkosság minden körülményét

 – húzta alá Ukrajna elnöke.

Itt ölték meg a volt ukrán házelnököt

A 54 éves Parubijt szombaton lőtték agyon a nyugat-ukrajnai Lviv városában. Zelenszkij szörnyű gyilkosságnak és egy háborúban álló ország biztonsági kérdésének nevezte az esetet.

Parubij 2016 áprilisától 2019 augusztusáig töltötte be a parlamenti elnöki tisztséget, és egyike volt a 2013–14-es, az Európai Unióval való szorosabb kapcsolatokat sürgető tüntetések vezetőinek.

Köszönöm a bűnüldöző szerveknek a gyors és összehangolt munkájukat. Ennek a szörnyű gyilkosságnak minden körülményét fel kell tárni

 – hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán belügyminiszter a Telegramon közölte, hogy az állítólagos elkövetőt éjszaka tartóztatták le Nyugat-Ukrajna Hmelnickij régiójában. 

Sok részletet nem lehet most megosztani

 – nyilatkozta Ihor Klimenko. Hozzátette:

Csak annyit mondok, hogy a bűncselekményt gondosan megtervezték: tanulmányozták az áldozat mozgását, útvonalat térképeztek fel és menekülési tervet dolgoztak ki.

Az eset további részletei még nem ismertek, a nyomozás folyamatban van.

Borítókép: Andrij Parubij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu