Gyanúsítottat tartóztattak le a volt ukrán házelnök meggyilkolása ügyében

Az ukrán elnök bejelentette, hogy letartóztattak egy gyanúsítottat Andrij Parubij volt parlamenti elnök meggyilkolása ügyében. Volodimir Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül tájékoztatta a közvéleményt.

Az ukrán politikust pár napja ölték meg (Fotó: AFP)

A gyanúsított már tett egy kezdeti vallomást. Jelenleg sürgős nyomozati cselekmények zajlanak, hogy feltárják a gyilkosság minden körülményét

– húzta alá Ukrajna elnöke.

Itt ölték meg a volt ukrán házelnököt

A 54 éves Parubijt szombaton lőtték agyon a nyugat-ukrajnai Lviv városában. Zelenszkij szörnyű gyilkosságnak és egy háborúban álló ország biztonsági kérdésének nevezte az esetet.