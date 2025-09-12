Bozótvágóval gyilkoltak meg egy mozgássérült férfit Franciaországban

Csütörtök reggel még jól láthatóak voltak a vérnyomok: a ház gondnoka éppen a foltok eltávolításán dolgozott – számolt be a Le Figaro. „Vér volt az épületben, az üvegen, az ajtón, a teljes bejáratnál” – mondta az AFP-nek a gondnok, aki szerint az áldozat „nagyon csendes, tisztelettudó ember” volt.

Egy helyi lakó megerősítette, hogy a férfi „egy sérülékeny, kerekesszékes ember volt, aki nem tudott járni, és soha senkivel nem volt konfliktusa”. Elmondása szerint férje egy kisebb szóváltás hangjaira lett figyelmes, majd lesietett, hogy segítsen a sebesültnek. „A nyaki verőér tájékán érte a szúrás” – tette hozzá az asszony.

A francia hatóságok az utóbbi hónapokban több hasonló támadással szembesültek. Korábban egy 14 éves fiút vettek őrizetbe, miután a kelet-franciaországi Nogent egyik középiskolájánál, a rendőrség táskaellenőrzése közben késsel többször megszúrt egy oktatási asszisztenst.