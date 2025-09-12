Franciaországban Lyonban, egy társasház tövében támadtak meg egy kerekesszékes férfit szerda este – erősítette meg a nyomozáshoz közel álló forrás a Le Figaro francia lapnak. Az iraki állampolgárságú, 1979-ben született áldozat az utcában élt, ahol a támadás is történt. Szemtanúk elmondása szerint az elkövető a ház előtt lesben állt, majd a férfit a nyakánál sebezte meg, és gyalog menekült el a helyszínről. Egy tanú úgy fogalmazott: „egy bozótvágó késsel vágták meg”.
Bozótvágóval gyilkoltak meg egy mozgássérült férfit Franciaországban
Szerda este Lyonban egy mozgássérült férfit gyilkoltak meg. Egy támadó késsel a nyakán szúrta meg – közölte csütörtökön az AFP francia hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva. A negyvenes éveiben járó férfi 22 óra 30 perc körül esett össze, és a helyszínre kiérkező mentők már nem tudták újraéleszteni – tájékoztattak Franciaországban a tűzoltók.
Csütörtök reggel még jól láthatóak voltak a vérnyomok: a ház gondnoka éppen a foltok eltávolításán dolgozott – számolt be a Le Figaro. „Vér volt az épületben, az üvegen, az ajtón, a teljes bejáratnál” – mondta az AFP-nek a gondnok, aki szerint az áldozat „nagyon csendes, tisztelettudó ember” volt.
Egy helyi lakó megerősítette, hogy a férfi „egy sérülékeny, kerekesszékes ember volt, aki nem tudott járni, és soha senkivel nem volt konfliktusa”. Elmondása szerint férje egy kisebb szóváltás hangjaira lett figyelmes, majd lesietett, hogy segítsen a sebesültnek. „A nyaki verőér tájékán érte a szúrás” – tette hozzá az asszony.
A francia hatóságok az utóbbi hónapokban több hasonló támadással szembesültek. Korábban egy 14 éves fiút vettek őrizetbe, miután a kelet-franciaországi Nogent egyik középiskolájánál, a rendőrség táskaellenőrzése közben késsel többször megszúrt egy oktatási asszisztenst.
Borítókép: Rendőrség Franciaország (Fotó: AFP)
