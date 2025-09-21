Fülöp-szigetekFerdinand Marcostüntetéskorrupció

Forrnak az indulatok a Fülöp-szigeteken

Mintegy 13 ezer ember gyűlt össze vasárnap reggel a Manilában, hogy tiltakozzon egy árvízvédelmi projektekkel kapcsolatos korrupciós ügy miatt. Fülöp-szigetek legnagyobb korrupciós botrányának középpontjában egy árvízvédelmi projekt áll, amely máris a szenátus elnökének és Martin Romualdeznek, az alsóház elnökének és az államfő unokatestvérének bukásához vezetett.

Sükösd Levente
Forrás: MTI2025. 09. 21. 11:21
Újabb hatalmas tömegek vonultak utcára a Fülöp-szigeteken egy korrupciós ügy miatt Forrás: AFP
Ferdinand Marcos elnök arra szólította fel a tüntetőket, hogy a megmozdulás békés körülmények között történjen.

Fülöp-szigetek
Ferdinand Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke békességre intette a tüntetőket. Fotó: AFP

Teddy Casino, a Bagong Alyansang Makabayan, egy baloldali szervezetekből álló szövetség elnöke a pénzek visszafizetését és a felelősök bebörtönzését követelte

Policemen attempt to arrest former congressman and activist Teddy Casino during a protest near the venue of the World Economic Forum on East Asia at the financial district of Makati, south of Manila, Philippines, May 22, 2014. Demonstrators criticized the Philippine government for allegedly hiding the worsening poverty and rampant corruption in the country as it welcomes foreign leaders and business heads during Asia's version of the World Economic Forum. Photo: Ezra Acayan/NurPhoto (Photo by Ezra Acayan / NurPhoto via AFP)
Teddy Casino, a Bagong Alyansang Makabayan, egy baloldali szervezetekből álló szövetség elnöke a tüntetések egyik vezéralakja. Fotó: AFP

Az emberek az utcára vonulnak és kifejezik felháborodásukat abban a reményben, hogy nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy valóban végezze a munkáját

– magyarázta. 

A nap folyamán még nagyobb tömeg várható egy olyan sugárúton, amely történelmi jelentőségű, mivel 1986-ban itt tartották azokat a tüntetéseket, amelyek Ferdinand Marcost, a jelenlegi elnök apját elűzték.

Az árvízvédelmi projektek a Fülöp-szigetek legnagyobb korrupciós botrányának középpontjában állnak, amely máris a szenátus elnökének és Martin Romualdeznek, az alsóház elnökének és az államfő unokatestvérének bukásához vezetett.

A kérdés központi szerepet kapott Marcos elnök júliusban tartott, az ország helyzetéről szóló beszédében, amely több héten át tartó, halálos áldozatokat követelő áradások után hangzott el. A hónap elején egy építőipari vállalkozás tulajdonosai mintegy 30 parlamenti képviselőt és a Közmunkaügyi és Autópálya-ügyi Minisztérium tisztviselőit vádolták meg pénzek elfogadásával. A helyi pénzügyminisztérium szerint a pénzügyi kár 2023 és 2025 között elérte a 118,5 milliárd pesót (687 milliárd forintot).

Borítókép: Újabb hatalmas tömegek vonultak utcára a Fülöp-szigeteken egy korrupciós ügy miatt (Fotó: AFP)

