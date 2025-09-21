Forrnak az indulatok a Fülöp-szigeteken

Ferdinand Marcos elnök arra szólította fel a tüntetőket, hogy a megmozdulás békés körülmények között történjen.

Ferdinand Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke békességre intette a tüntetőket. Fotó: AFP

Teddy Casino, a Bagong Alyansang Makabayan, egy baloldali szervezetekből álló szövetség elnöke a pénzek visszafizetését és a felelősök bebörtönzését követelte.

Teddy Casino, a Bagong Alyansang Makabayan, egy baloldali szervezetekből álló szövetség elnöke a tüntetések egyik vezéralakja. Fotó: AFP

Az emberek az utcára vonulnak és kifejezik felháborodásukat abban a reményben, hogy nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy valóban végezze a munkáját

– magyarázta.

A nap folyamán még nagyobb tömeg várható egy olyan sugárúton, amely történelmi jelentőségű, mivel 1986-ban itt tartották azokat a tüntetéseket, amelyek Ferdinand Marcost, a jelenlegi elnök apját elűzték.

An ongoing series of demonstrations targeting purported corruption in government flood control and remediation tenders could come to a head this Sunday, with a series of high-profile demonstrations scheduled at key sites in the Philippine capital region. https://t.co/tpUIFppaJ4 — AlertMedia (@alertmedia) September 20, 2025

Az árvízvédelmi projektek a Fülöp-szigetek legnagyobb korrupciós botrányának középpontjában állnak, amely máris a szenátus elnökének és Martin Romualdeznek, az alsóház elnökének és az államfő unokatestvérének bukásához vezetett.

LOOK: Drone shot of protesters at the Luneta Park in Manila, as Filipinos head to the area to protest alleged corruption in the government’s flood control projects.



Manila PIO says nearly 50,000 people participated in the action, but progressive groups estimate at least 80,000… pic.twitter.com/7agRnwC6K3 — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) September 21, 2025

A kérdés központi szerepet kapott Marcos elnök júliusban tartott, az ország helyzetéről szóló beszédében, amely több héten át tartó, halálos áldozatokat követelő áradások után hangzott el. A hónap elején egy építőipari vállalkozás tulajdonosai mintegy 30 parlamenti képviselőt és a Közmunkaügyi és Autópálya-ügyi Minisztérium tisztviselőit vádolták meg pénzek elfogadásával. A helyi pénzügyminisztérium szerint a pénzügyi kár 2023 és 2025 között elérte a 118,5 milliárd pesót (687 milliárd forintot).

Borítókép: Újabb hatalmas tömegek vonultak utcára a Fülöp-szigeteken egy korrupciós ügy miatt (Fotó: AFP)