Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

Marco RubioKínakülügyminiszterFülöp-szigetek

Amerikai külügyminiszter: Washington a Fülöp-szigetek mellett áll

Az ázsiai és csendes-óceáni térség stabilitásának aláásását vetette Kína szemére szombaton az amerikai külügyminiszter, egyúttal leszögezte, Washington kiáll a Fülöp-szigetek mellett a vitatott hovatartozású Scarborough-zátony ügyében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 21:23
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: JACQUELYN MARTIN Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter bírálta Kína ama tervét, amelynek értelmében Peking mintegy 3500 hektáros természetvédelmi területet hozna létre a Dél-kínai-tengeren található zátonyon, hangsúlyozva, hogy az elképzelés „puszta ürügy Kína a Dél-kínai-tengeren, szomszédai rovására folytatott terjeszkedési politikájára”.

külügyminiszter
Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Fotó: Anadolu/Yasin Ozturk

 

Felszólította egyúttal Kínát, fogadja el a Hágai Állandó Választottbíróság 2016-os döntését, amely szerint Kína jogtalanul akadályozta meg, hogy Fülöp-szigeteki halászok tevékenykedjenek a zátonyon

 – írja az MTI.

Bár a Kínában Huangjentao, míg a Fülöp-szigeteken Bajo de Masinloc néven ismert zátony a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetén belül fekszik, 2012 óta kínai ellenőrzés alatt áll. 

Manila szombaton arról tájékoztatott, hogy amerikai és japán hadihajókkal közösen járőrözött a zátonytól mintegy 120 tengeri mérföldre lévő, Zambales tartománynál lévő szigeteknél.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.