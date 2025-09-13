Amerikai külügyminiszter: Washington a Fülöp-szigetek mellett áll

Marco Rubio amerikai külügyminiszter bírálta Kína ama tervét, amelynek értelmében Peking mintegy 3500 hektáros természetvédelmi területet hozna létre a Dél-kínai-tengeren található zátonyon, hangsúlyozva, hogy az elképzelés „puszta ürügy Kína a Dél-kínai-tengeren, szomszédai rovására folytatott terjeszkedési politikájára”.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Fotó: Anadolu/Yasin Ozturk

Felszólította egyúttal Kínát, fogadja el a Hágai Állandó Választottbíróság 2016-os döntését, amely szerint Kína jogtalanul akadályozta meg, hogy Fülöp-szigeteki halászok tevékenykedjenek a zátonyon

– írja az MTI.

US State Secretary Rubio hits China’s ‘destabilizing, coercive’ Scarborough nature reserve plans https://t.co/cINqQGOva4 via @rapplerdotcom — Koichi Ishida🇵🇭 (@newarrowcom) September 13, 2025

Bár a Kínában Huangjentao, míg a Fülöp-szigeteken Bajo de Masinloc néven ismert zátony a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetén belül fekszik, 2012 óta kínai ellenőrzés alatt áll.

Manila szombaton arról tájékoztatott, hogy amerikai és japán hadihajókkal közösen járőrözött a zátonytól mintegy 120 tengeri mérföldre lévő, Zambales tartománynál lévő szigeteknél.

