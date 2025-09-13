Amerikai külügyminiszter: Washington a Fülöp-szigetek mellett áll

Marco Rubio amerikai külügyminiszter bírálta Kína ama tervét, amelynek értelmében Peking mintegy 3500 hektáros természetvédelmi területet hozna létre a Dél-kínai-tengeren található zátonyon, hangsúlyozva, hogy az elképzelés „puszta ürügy Kína a Dél-kínai-tengeren, szomszédai rovására folytatott terjeszkedési politikájára”.
Felszólította egyúttal Kínát, fogadja el a Hágai Állandó Választottbíróság 2016-os döntését, amely szerint Kína jogtalanul akadályozta meg, hogy Fülöp-szigeteki halászok tevékenykedjenek a zátonyon
– írja az MTI.
Bár a Kínában Huangjentao, míg a Fülöp-szigeteken Bajo de Masinloc néven ismert zátony a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetén belül fekszik, 2012 óta kínai ellenőrzés alatt áll.
Manila szombaton arról tájékoztatott, hogy amerikai és japán hadihajókkal közösen járőrözött a zátonytól mintegy 120 tengeri mérföldre lévő, Zambales tartománynál lévő szigeteknél.
