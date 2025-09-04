Gál KingaBrüsszelPatriótákpolitikaEurópai Unióboszorkányüldözés

Gál Kinga: Politikai boszorkányüldözés zajlik Brüsszelben

Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért-frakció első alelnöke közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy újabb, minden jogalapot nélkülöző támadás érte a patrióta erőket az Európai Parlamentben.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 04. 13:06
Forrás: Facebook/Gál Kinga
„Az abszurditás csúcsa, hogy a balliberális és néppárti nagykoalíció fittyet hány a tényekre és a szabályokra, csak azért, hogy politikai támadást intézzen ellenünk” – írta Gál Kinga.

Brüsszelben jogalap nélkül támadják a Patriótákat

Szerinte ez a jogállamiság megcsúfolása, különösen azok részéről, akik nap mint nap a jogállamiság tiszteletéről papolnak.

A baloldali frakciók – az Európai Néppárt közreműködésével – most a Patriótákat próbálják felelősségre vonni a már feloszlott Identitás és Demokrácia-frakció állítólagos pénzügyi szabálytalanságai miatt. Gál Kinga emlékeztetett: két teljesen különálló jogi entitásról van szó, így minden kísérlet a Patrióták összemosására az ID-vel jogilag is teljesen megalapozatlan.

Ez nem más, mint politikai boszorkányüldözés, pusztán azért, mert egyre erősebbek vagyunk, és félnek tőlünk

– hangsúlyozta a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Borítókép: Gál Kinga (Forrás: Facebook/Gál Kinga)
 

