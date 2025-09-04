„Az abszurditás csúcsa, hogy a balliberális és néppárti nagykoalíció fittyet hány a tényekre és a szabályokra, csak azért, hogy politikai támadást intézzen ellenünk” – írta Gál Kinga.
Gál Kinga: Politikai boszorkányüldözés zajlik Brüsszelben
Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért-frakció első alelnöke közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy újabb, minden jogalapot nélkülöző támadás érte a patrióta erőket az Európai Parlamentben.
Brüsszelben jogalap nélkül támadják a Patriótákat
Szerinte ez a jogállamiság megcsúfolása, különösen azok részéről, akik nap mint nap a jogállamiság tiszteletéről papolnak.
A baloldali frakciók – az Európai Néppárt közreműködésével – most a Patriótákat próbálják felelősségre vonni a már feloszlott Identitás és Demokrácia-frakció állítólagos pénzügyi szabálytalanságai miatt. Gál Kinga emlékeztetett: két teljesen különálló jogi entitásról van szó, így minden kísérlet a Patrióták összemosására az ID-vel jogilag is teljesen megalapozatlan.
Ez nem más, mint politikai boszorkányüldözés, pusztán azért, mert egyre erősebbek vagyunk, és félnek tőlünk
– hangsúlyozta a Fidesz európai parlamenti képviselője.
További Külföld híreink
Borítókép: Gál Kinga (Forrás: Facebook/Gál Kinga)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tömegbe hajtott egy autó Berlinben
Gyermekek is vannak a sérültek között.
Ukrajna az uniós csatlakozással oldaná fel a magyar–ukrán vitákat
Az ukrán politikus a korábbi korrupcióellenes törvények kapcsán úgy fogalmazott: bonyolult reformoknál mindig adódnak problémák.
Marta Kos szerint csak Ukrajna integrációja garantálhatja a kontinens biztonságát
Marta Kos szerint Ukrajna mindenképp tagország lesz.
Szijjártó Péter: Sajnálatos európai jelenség, hogy a patrióta, szuverenista vezetőket igyekeznek kiiktatni
A külgazdasági és külügyminiszter Milorad Dodik boszniai szerb elnököt fogadta hivatalában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tömegbe hajtott egy autó Berlinben
Gyermekek is vannak a sérültek között.
Ukrajna az uniós csatlakozással oldaná fel a magyar–ukrán vitákat
Az ukrán politikus a korábbi korrupcióellenes törvények kapcsán úgy fogalmazott: bonyolult reformoknál mindig adódnak problémák.
Marta Kos szerint csak Ukrajna integrációja garantálhatja a kontinens biztonságát
Marta Kos szerint Ukrajna mindenképp tagország lesz.
Szijjártó Péter: Sajnálatos európai jelenség, hogy a patrióta, szuverenista vezetőket igyekeznek kiiktatni
A külgazdasági és külügyminiszter Milorad Dodik boszniai szerb elnököt fogadta hivatalában.