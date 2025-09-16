TitanicHMHS Britannicelső világháború

Nagy bejelentést tettek a görögök, leleteket tudtak felhozni a Titanic testvérhajójáról

A Britannic már több mint száz éve fekszik a tenger fenekén.

2025. 09. 16.
Első alkalommal hoztak felszínre görög régészek leleteket a Titanic testvérhajója, a több mint száz éve elsüllyedt Britannic fedélzetéről – közölte hétfőn az athéni kulturális minisztérium.

Az első világháborúban elsüllyedt, kórházzá átalakított luxushajó roncsa a görögországi Kéa szigetének partjai előtt található több mint 120 méteres mélységben.

A kulturális tárca beszámolója szerint egy kutatóprojektben május 6. és 13. között több tárgyat hoztak felszínre, amelyek közül a legjelentősebbek a hajóharang, a baloldali helyzetjelző lámpa, ezüstözött tálcák és néhány személyes használati tárgy. A Britannic 1916. november 16-án süllyedt el, miután aknára futott útban az akkori szövetséges hatalmak Limnosz szigetén kialakított tábori kórházába. A hajó néhány óra alatt merült hullámsírba. A fedélzetén lévő 1065 emberből 30-an vesztették életüket.

Borítókép: A HMHS Britannic (Forrás: Wikipédia)


