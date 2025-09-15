Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok

A térségben illetékes amerikai parancsnokság közlése szerint a Dzsedzsu sziget térségében tartott gyakorlat ballisztikus rakétákkal folytatott és légvédelmi műveleteket is magában foglal, továbbá közös kimenekítési és haditengerészeti műveleteket, és ezzel „a háromoldalú védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját demonstrálja".

Nagyszabású hadgyakorlat kezdődött (Fotó: AFP)