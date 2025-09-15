Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok

A térségben illetékes amerikai parancsnokság közlése szerint a Dzsedzsu sziget térségében tartott gyakorlat ballisztikus rakétákkal folytatott és légvédelmi műveleteket is magában foglal, továbbá közös kimenekítési és haditengerészeti műveleteket, és ezzel „a háromoldalú védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját demonstrálja".
Kim Dzsong Un észak-koreai vezető húga, Kim Jodzsong az észak-koreai média jelentése szerint bírálta a gyakorlatot, amely szerinte az abban részt vevő három ország „konfrontatív" hozzáállását mutatja Phenjanhoz.