Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok

Légi és tengeri hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok Dél-Koreában hétfőn, cél a hadműveleti képességek összehangolása a három ország között a levegőben, vízben és a kibertérben – jelentette be a dél-koreai védelmi minisztérium.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 15. 6:03
Amerikai katonák is részt vesznek a hadgyakorlaton (Fotó: AFP)
A térségben illetékes amerikai parancsnokság közlése szerint a Dzsedzsu sziget térségében tartott gyakorlat ballisztikus rakétákkal folytatott és légvédelmi műveleteket is magában foglal, továbbá közös kimenekítési és haditengerészeti műveleteket, és ezzel „a háromoldalú védelmi együttműködés eddigi legfejlettebb formáját demonstrálja".

Nagyszabású hadgyakorlat kezdődött (Fotó: AFP)
Kim Dzsong Un észak-koreai vezető húga, Kim Jodzsong az észak-koreai média jelentése szerint bírálta a gyakorlatot, amely szerinte az abban részt vevő három ország „konfrontatív" hozzáállását mutatja Phenjanhoz.

A most kezdett közös hadgyakorlat péntekig tart.

Borítókép: Amerikai katonák is részt vesznek a hadgyakorlaton (Fotó: AFP)
 

