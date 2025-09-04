Hatalmas pofont kapott Zelenszkij

Közel 53 százalékra nőtt azoknak a lengyel állampolgároknak a száma, akik ellenzik Ukrajna euroatlanti integrációjának támogatását. Volodimir Zelenszkij számára ez egy elkeserítő adat – írja a Unian.
Amikor a lengyeleket arról kérdezték, hogy országuknak támogatnia kellene-e Ukrajna NATO-csatlakozását, mindössze 33,5 százalék válaszolt igennel. 52,7 százalék ellenezte, további 13,8 százalék pedig bizonytalan volt.
A válaszadók véleménye főként politikai szimpátiájuktól függött.
A kormánypártok támogatóinak 59 százaléka adott igenlő választ, míg az ellenzéki Jog és Igazságosság, a jobboldali Konföderáció és a Razom pártot támogató szavazók 74 százaléka mondott nemet.
Ezenkívül az 50 év felettiek körében jelentősen magasabb azoknak az aránya, akik ellenzik Ukrajna NATO-csatlakozásának támogatását, különösen:
- vidéki lakosok (62 százalék);
- felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők (71 százalék);
- azok, akik anyagi helyzetüket nem tartják kielégítőnek (91 százalék);
Ugyanakkor az IBRiS által 2023 augusztusában végzett felmérésben még a válaszadók 47,7 százaléka egyetértett Ukrajna azonnali NATO-felvételével, és 40 százalékuk helyeselt volna egy ilyen döntést.
Zelenszkij még mindig reménykedik
Az ukrán elnök már több alkalommal is jelezte, hogy országa csatlakozása a katonai szövetséghez az egyik legfontosabb biztonsági garancia. Nemrég maga az ukrán külügy is arról posztolt közösségi oldalán, hogy nem a csatlakozás ténye a kérdés, hanem annak időpontja.
Ez azonban nem biztos hogy sikerülni fog, hiszen Donald Trump amerikai elnök már jelezte, hogy erről nem lehet szó.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)