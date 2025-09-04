UkrajnaNATOLengyelország

Hatalmas pofont kapott Zelenszkij

Nem várt helyről kapott pofont az ukrán elnök. Zelenszkij legnagyobb bánatára a lengyelek többsége ellenzi Ukrajna NATO-integrációját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 12:10
Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közel 53 százalékra nőtt azoknak a lengyel állampolgároknak a száma, akik ellenzik Ukrajna euroatlanti integrációjának támogatását. Volodimir Zelenszkij számára ez egy elkeserítő adat – írja a Unian.

Zelenszkij nem várt helyről kapott pofont
Zelenszkij nem várt helyről kapott pofont 
(Fotó: SERGEI GAPON / AFP)

Amikor a lengyeleket arról kérdezték, hogy országuknak támogatnia kellene-e Ukrajna NATO-csatlakozását, mindössze 33,5 százalék válaszolt igennel. 52,7 százalék ellenezte, további 13,8 százalék pedig bizonytalan volt.

A válaszadók véleménye főként politikai szimpátiájuktól függött.

A kormánypártok támogatóinak 59 százaléka adott igenlő választ, míg az ellenzéki Jog és Igazságosság, a jobboldali Konföderáció és a Razom pártot támogató szavazók 74 százaléka mondott nemet.

Ezenkívül az 50 év felettiek körében jelentősen magasabb azoknak az aránya, akik ellenzik Ukrajna NATO-csatlakozásának támogatását, különösen:

  • vidéki lakosok (62 százalék);
  • felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők (71 százalék);
  • azok, akik anyagi helyzetüket nem tartják kielégítőnek (91 százalék); 
     

Ugyanakkor az IBRiS által 2023 augusztusában végzett felmérésben még a válaszadók 47,7 százaléka egyetértett Ukrajna azonnali NATO-felvételével, és 40 százalékuk helyeselt volna egy ilyen döntést.

Zelenszkij még mindig reménykedik

Az ukrán elnök már több alkalommal is jelezte, hogy országa csatlakozása a katonai szövetséghez az egyik legfontosabb biztonsági garancia. Nemrég maga az ukrán külügy is arról posztolt közösségi oldalán, hogy nem a csatlakozás ténye a kérdés, hanem annak időpontja. 

Ez azonban nem biztos hogy sikerülni fog, hiszen Donald Trump amerikai elnök már jelezte, hogy erről nem lehet szó.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.