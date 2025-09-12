határzárbiztonságlengyelbelaruszhatárhadgyakorlat

Lezárták a határt: a szállítmányozók veszteségekre készülnek

A lengyel kormány a belarusz–orosz katonai hadgyakorlatokra reagálva teljesen lezárta a Belarusszia felé vezető határátkelőket. A határzárról szóló döntés értelmében sem személygépkocsik, sem teherautók, sem pedig vonatok nem közlekedhetnek a két ország között. A tilalom visszavonásig érvényben marad.

Szabó István
Forrás: Money.pl2025. 09. 12. 11:53
Egy határőr páncélozott járműben őrködik a lengyel-belarusz határon Fotó: Wojtek Radwanski Forrás: AFP
A határzár kapcsán Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter közölte: minden minisztériumnak részletesen fel kell mérnie a lezárás okozta gazdasági károkat, írta a Money.pl. Ezek alapján születhet döntés arról, hogy az állam milyen mértékű támogatást nyújt az érintett ágazatoknak. 

határzár
Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Marcin Kierwinski belügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Beata Zawrzel)

Ezek olyan döntések, amelyek még előttünk állnak

– hangsúlyozta.

A fuvarozók szerint kevés volt az idő

A határzárat a hét közepén jelentették be, ám számos fuvarozó arra panaszkodott, hogy nem tudták időben átjuttatni rakományaikat. A vállalkozók szerint túl rövid volt a határidő, ezért jelentős veszteségeket szenvedhetnek. A belügyminiszter azonban emlékeztetett: a lezárást 2,5 nappal korábban nyilvánosságra hozták, így mindenki számára volt lehetőség az alkalmazkodásra.

Kierwinski hozzátette: a határátkelők a következő napokban biztosan zárva maradnak, a fuvarozóknak pedig alternatív útvonalakat kell keresniük.

A „Kínai kapu” bezárult

A döntés nemcsak a lengyel–belarusz kereskedelemben okoz fennakadást, hanem az egész európai ellátási láncot érinti. A térség ugyanis kulcsfontosságú a kínai áruk vasúti szállításában: a Malaszewicze melletti terminál az „Új Selyemút” egyik legfontosabb belépési pontja az Európai Unióba. 

A statisztikák szerint a Kínából érkező tehervonatok kilencven százaléka ezen az útvonalon keresztül lépi át az EU határát.

A PKP Cargo, Lengyelország legnagyobb teherszállító vállalata közölte: rövid távon nem várható komoly fennakadás a működésében, ugyanakkor tartós lezárás esetén veszélybe kerülhet a kínai áruk zökkenőmentes továbbítása. A cég szóvivője, Julita Soltysiak figyelmeztetett: elhúzódó határzár esetén a szállítmányozók kénytelenek lehetnek a hosszabb és költségesebb útvonalakat választani, például Kazahsztán, a Kaszpi- és Fekete-tenger vagy éppen Törökország felé.

A határzár biztonsági üzenet Moszkvának és Minszknek

Varsó szerint a határzár egyértelmű jelzés Moszkva és Minszk felé: Lengyelország kész határozott lépéseket tenni, ha a térség biztonsági helyzete tovább romlana. A Nyugat hadgyakorlatra reagáló intézkedés így nemcsak gazdasági, hanem politikai üzenet is – a lengyel kormány világossá tette, hogy nem hajlandó kockáztatni sem a lakosság, sem a határok biztonságát.

Borítókép: Egy határőr páncélozott járműben őrködik a lengyel–belarusz határon (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

