Lezárták a határt: a szállítmányozók veszteségekre készülnek

A fuvarozók szerint kevés volt az idő

A határzárat a hét közepén jelentették be, ám számos fuvarozó arra panaszkodott, hogy nem tudták időben átjuttatni rakományaikat. A vállalkozók szerint túl rövid volt a határidő, ezért jelentős veszteségeket szenvedhetnek. A belügyminiszter azonban emlékeztetett: a lezárást 2,5 nappal korábban nyilvánosságra hozták, így mindenki számára volt lehetőség az alkalmazkodásra.

Kierwinski hozzátette: a határátkelők a következő napokban biztosan zárva maradnak, a fuvarozóknak pedig alternatív útvonalakat kell keresniük.

A „Kínai kapu” bezárult

A döntés nemcsak a lengyel–belarusz kereskedelemben okoz fennakadást, hanem az egész európai ellátási láncot érinti. A térség ugyanis kulcsfontosságú a kínai áruk vasúti szállításában: a Malaszewicze melletti terminál az „Új Selyemút” egyik legfontosabb belépési pontja az Európai Unióba.

A statisztikák szerint a Kínából érkező tehervonatok kilencven százaléka ezen az útvonalon keresztül lépi át az EU határát.

A PKP Cargo, Lengyelország legnagyobb teherszállító vállalata közölte: rövid távon nem várható komoly fennakadás a működésében, ugyanakkor tartós lezárás esetén veszélybe kerülhet a kínai áruk zökkenőmentes továbbítása. A cég szóvivője, Julita Soltysiak figyelmeztetett: elhúzódó határzár esetén a szállítmányozók kénytelenek lehetnek a hosszabb és költségesebb útvonalakat választani, például Kazahsztán, a Kaszpi- és Fekete-tenger vagy éppen Törökország felé.

A határzár biztonsági üzenet Moszkvának és Minszknek

Varsó szerint a határzár egyértelmű jelzés Moszkva és Minszk felé: Lengyelország kész határozott lépéseket tenni, ha a térség biztonsági helyzete tovább romlana. A Nyugat hadgyakorlatra reagáló intézkedés így nemcsak gazdasági, hanem politikai üzenet is – a lengyel kormány világossá tette, hogy nem hajlandó kockáztatni sem a lakosság, sem a határok biztonságát.