Erős figyelmeztetést intézett az Egyesült Államok ellenségeihez a védelmi miniszter

Kemény üzenetet küldött az Egyesült Államok ellenségeinek Pete Hegseth védelmi miniszter.

Donald Trump amerikai elnök védelmi minisztere, Pete Hegseth a béke az erő által elvét vallja Fotó: Getty Images via AFP

– Békét akarunk polgártársainknak. Megérdemlik a békét, és joggal várják el tőlünk, hogy biztosítsuk azt számukra

– kezdte beszédét Hegseth. Ez a kijelentés azonban nem egy pacifista hozzáállást tükröz, hanem éppen ellenkezőleg: a miniszter hangsúlyozta, hogy a béke megőrzésének kulcsa az erő felmutatása és a háborúra való felkészültség.

Hegseth élesen bírálta a pacifizmust, amelyet naivnak és veszélyesnek nevezett. Véleménye szerint ez a hozzáállás figyelmen kívül hagyja mind az emberi természetet, mind a történelem tanulságait.

– Vagy megvéded a néped és a szuverenitásod, vagy alárendelt leszel valakinek vagy valaminek. Ez egy ősi igazság

– fogalmazott a miniszter.

Hegseth szerint a történelem azt tanítja, hogy csak azok érdemelnek békét, akik hajlandók háborút vívni annak megvédéséért.

A miniszter beszédében kitért arra is, hogy az amerikai hadsereg feladata nem csupán a béke megőrzése, hanem az is, hogy győzedelmeskedjen bármilyen háborúban, amelyet az ország választ, vagy amelyet rákényszerítenek.

– És mivel a háborúskodás olyan sok vérrel és anyagi áldozattal jár, tartozunk a köztársaságunknak egy olyan hadsereggel, amely megnyer minden háborút, amit mi választunk, vagy amit ránk kényszerítenek

– mondta.

Hegseth nem fukarkodott az erőteljes kifejezésekkel sem. Az ellenségeknek címzett üzenetében kijelentette:

– Ha ellenségeink ostobán úgy döntenek, hogy kihívnak minket, a hadügyminisztérium erőszakossága, pontossága és kegyetlensége fogja őket elsöpörni

– figyelmeztette az Egyesült Államok ellenségeit a miniszter.

Hegseth zárszavában ismét megerősítette az amerikai haderő elkötelezettségét a „harcos ethosz” mellett, amely szerinte elengedhetetlen a béke fenntartásához.

Borítókép: Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter (Fotó: Getty Images via AFP)