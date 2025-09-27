TrumpPete HegsethtisztogatásPentagonamerikai hadsereg

Pete Hegseth rendkívüli katonai értekezletet hívott össze

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter váratlan értekezletet hirdetett meg több száz magas rangú tiszt számára, anélkül, hogy a sürgősség okát hivatalosan közölte volna. A világ különböző térségeiben szolgáló tábornokok és admirálisok már szervezik részvételüket a találkozón, amelyet egyes források Hegseth harcias nézeteinek megerősítésére szánt eseményként írnak le. Mások viszont úgy látják, alkalmat adhat arra is, hogy előkerüljenek a nemzetvédelmi stratégia változásai és a tisztikar várható leépítése.

Pete Hegseth rendkívüli katonai értekezletet hívott össze – a Pentagonban tisztogatástól tartanak
A Reuters által idézett hivatalos források szerint a rendezvénynek a virginiai Tengerészgyalogos Egyetem ad majd otthont, a résztvevők katonai repülőgépekkel érkeznek a Joint Base Andrews légibázisra Marylandben. Az összejövetelen jelen lesznek a világ több térségét – köztük Dél-Koreát és a Közel-Keletet – irányító parancsnokok is. Pete Hegseth az utóbbi hónapokban ismételten kiemelte, hogy az amerikai hadseregnek a „harcos szellemiség” mentén kell működnie. Ezt a szemléletet erősíti Donald Trump elnök friss rendelete is, amely a Védelmi Minisztériumot ismét „Háborús Minisztérium” néven jelöli, visszahozva a második világháború utáni elnevezést.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter váratlan értekezletet hirdetett meg
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter váratlan értekezletet hirdetett meg Fotó: AFP

Pete Hegseth gyors ütemben alakítja át a tárca szerkezetét

  • Leváltotta a vezető tisztek egy részét, 
  • Trump biztonságpolitikai programját igyekszik végrehajtani, 
  • valamint felszámolja azokat a sokszínűségi projekteket, amelyeket diszkriminatívnak tart.

Többen attól tartanak, hogy Trump kormánya újabb vezetői tisztogatást indíthat a Pentagonban.

Nem lepne meg, ha valami váratlan történne az értekezleten

– mondta egy hivatalos forrás. 

Borítókép: Pete Hegseth rendkívüli katonai értekezletet hívott össze – a Pentagonban tisztogatástól tartanak (Fotó: AFP)

