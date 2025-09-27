Pete Hegseth rendkívüli katonai értekezletet hívott össze

A Reuters által idézett hivatalos források szerint a rendezvénynek a virginiai Tengerészgyalogos Egyetem ad majd otthont, a résztvevők katonai repülőgépekkel érkeznek a Joint Base Andrews légibázisra Marylandben. Az összejövetelen jelen lesznek a világ több térségét – köztük Dél-Koreát és a Közel-Keletet – irányító parancsnokok is. Pete Hegseth az utóbbi hónapokban ismételten kiemelte, hogy az amerikai hadseregnek a „harcos szellemiség” mentén kell működnie. Ezt a szemléletet erősíti Donald Trump elnök friss rendelete is, amely a Védelmi Minisztériumot ismét „Háborús Minisztérium” néven jelöli, visszahozva a második világháború utáni elnevezést.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter váratlan értekezletet hirdetett meg Fotó: AFP

Pete Hegseth gyors ütemben alakítja át a tárca szerkezetét