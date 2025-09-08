Hidvéghi Facebook-bejegyzésében kiemelte: „Az Euractiv arról ír, hogy Brüsszelben már alig várják Orbán Viktor leváltását, mert végre szabad út válhatna Ukrajna csatlakozása előtt. A cikk szerint még Putyinnak sincs kifogása az ukrán EU-tagsággal szemben.”
Hidvéghi Balázs: Brüsszelben már alig várják Orbán Viktor leváltását
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára reagált az Euractiv cikkére, amely szerint Brüsszelben Orbán Viktor leváltásától remélik Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsulását.
A politikus szerint azonban azt a kérdést már nem teszik fel maguknak, hogy vajon miért?
Nyilván az orosz elnök számára is teljesen világos, hogy az ukrán csatlakozás belülről tenné tönkre az Európai Uniót. Hát miért is állítana ennek akadályt?
Rámutatott:
Ami a történet magyar vonatkozást illeti: a brüsszeli bürokraták már rég nem titkolják, alig várják, hogy eltűnjön a magyar érdekeket következetesen képviselő nemzeti kormány, és ismét azt csinálhassanak Magyarországgal, amit csak akarnak.
Majd így zárta bejegyzését:
Csakhogy az a helyzet, csalódniuk kell majd: a magyar emberek ennél jóval bölcsebbek, és aligha fogják ezt szó nélkül hagyni.
Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)
