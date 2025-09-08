Hidvéghi BalázsUkrajnaOrbán Viktor

Hidvéghi Balázs: Brüsszelben már alig várják Orbán Viktor leváltását

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára reagált az Euractiv cikkére, amely szerint Brüsszelben Orbán Viktor leváltásától remélik Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsulását.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 10:40
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Fotó: Kiss Dániel Forrás: MTI
Hidvéghi Facebook-bejegyzésében kiemelte: „Az Euractiv arról ír, hogy Brüsszelben már alig várják Orbán Viktor leváltását, mert végre szabad út válhatna Ukrajna csatlakozása előtt. A cikk szerint még Putyinnak sincs kifogása az ukrán EU-tagsággal szemben.”

Hidvéghi Balázs (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
Hidvéghi Balázs (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A politikus szerint azonban azt a kérdést már nem teszik fel maguknak, hogy vajon miért? 

Nyilván az orosz elnök számára is teljesen világos, hogy az ukrán csatlakozás belülről tenné tönkre az Európai Uniót. Hát miért is állítana ennek akadályt?

Rámutatott:

Ami a történet magyar vonatkozást illeti: a brüsszeli bürokraták már rég nem titkolják, alig várják, hogy eltűnjön a magyar érdekeket következetesen képviselő nemzeti kormány, és ismét azt csinálhassanak Magyarországgal, amit csak akarnak. 

Majd így zárta bejegyzését:

Csakhogy az a helyzet, csalódniuk kell majd: a magyar emberek ennél jóval bölcsebbek, és aligha fogják ezt szó nélkül hagyni.

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI)

Google News
