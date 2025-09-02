Salromparajdimedertanulmánysóbánya

Húzzák az időt Parajdon

Parajdon még a víz az úr, alig haladnak a hosszú távú kárelhárítási munkálatok a parajdi sóbánya környezetében, az elárasztott bánya kiszivattyúzásáról pedig semmi hír.

Sükösd Levente
Forrás: maszol.ro, Facebook2025. 09. 02. 15:58
A parajdi sóbánya 2025. június 18-án. Fotó: Kiss Gábor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Lassan, vontatottan haladnak a munkálatok a parajdi sóbányát övező területen, igencsak ráérősen dolgoznak a román bányavállalat, a Salrom és az általa megbízott cégek képviselői, a kárelhárítással és a Korond patak végleges elterelésével – erősítette meg lapunknak Nyágrus Lászó, Parajd polgármestere.

Júniusban Parajra látogatott dr. Sulyok Tamás köztársasági elnöke is. Forrás: Facebook

Parajd polgármestere ma úgy fogalmazott:

Nem igazán tűnik úgy, hogy komolyan vennék a kockázatot, amit a bánya jelen helyzetben jelent, másrészt a Korond pataknak az elterelési problémái csak részben oldódtak meg, a megépített csőrendszer csak átmeneti megoldásnak tekinthető, nagyobb esőzéseknél nem jelent védelmet.

Nyágrus szerint számos egyeztetés volt a szakemberek között a patak teljes elterelésének tervéről, egy új meder kiépítéséről, de ez ügyben a jelek szerint nincs előrelépés, nem történt érdemi munka, csupán tanulmányok készültek, készülnek.

Több terv, szakmai tanulmány is készült a parajdi helyzet megoldására. Forrás: Facebook

  
Nyágrus László hangsúlyozta:

A következő munkáknak az azonnali elkezdésére lenne szükség, de ennek semmi jelét nem látjuk, és arról sem tudni semmi kézzelfoghatót, hogy mi lesz a bányába befolyt hatalmas mennyiségű sós vízzel, kiszivattyúzzák-e, és ha igen, mikor, hogyan.

A polgármester súlyos mulasztásnak nevezte, hogy a román bányavállalatnál mind a mai napig nem történt meg a szakminiszter által beígért felelősségre vonás, ugyanazok a személyek vezetik a Salromot, mint akik a jelen helyzetet előidézték. 

Készülnek a tervek, a kockázatfelmérés és más papírmunkák, de az illetékesek nem veszik komolyan a parajdi sóbánya jelentette veszélyt – erről számolt be a maszol.ro. A hírportált arról tájékoztatta a román Országos Sótársaság (Salrom), hogy sínen vannak az előkészületek, dr. Deák György Ph.D habil, az Országos Környezetvédelmi Kutató- és Fejlesztőintézet vezetője azonban úgy véli, hogy a vállalat nem veszi komolyan a biztonsági és környezeti veszélyeket.

A Korond patak egyik elterelési tervrajza. Foto: Maszol.ro

A szakember szerint rendkívül fontos a bányában lévő sólé mielőbbi kiszivattyúzása, hiszen senki nem tudja, hogy mi zajlik a mélyben. Nincs monitoringrendszer, és a Salrom nem szolgáltatja a rendelkezésére álló adatokat. A sóbánya kapcsán elvileg kétévente kellett volna topográfiai mérést készítenie egy temesvári cégnek, a Salrom azonban azt állítja, nincsenek meg az adatok.

Deák György hangsúlyozta, amennyiben egymillió köbméter sólé feltör a mélyből, az nemcsak a közvetlen környezetet, hanem a Maroson, a Tiszán és a Dunán keresztül a Fekete-tengert is elérheti. 

Az illetékeseknek számolniuk kell azzal, hogy a környezetre gyakorolt hatás mellett a probléma határokon átívelő is lesz. Magyarországot is érintheti a szennyezés – nyilatkozta a Maszol.ro-nak a szakértő. 

A parajdiak, az ottani turizmussal foglalkozók számára gyógyír volt a történtekre, hogy augusztus második fele óta ismét látogatható Székelyföld egyik legkedveltebb fürdőkomplexuma. Ahogy arról lapunkban is beszámoltunk a parajdi wellnessközpont két hónapig volt zárva a bányakatasztrófa következtében, de most újra várja a gyógyulni és kikapcsolódni érkező vendégeket.

A parajdi sóbánya 2025. június 18-án (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

