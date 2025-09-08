gyilkosságítéletmérgezésbörtönAusztrália

Ítélet született az ausztrál nő ügyében, aki gombás étellel mérgezte meg rokonait

Harminchárom év szabadságvesztésre ítélte a bíróság Erin Pattersont, az ausztrál nőt, aki három idős rokonát megmérgezte, egy negyediket pedig súlyosan megsebesített egy családi vacsorán. A harminchárom év szabadságvesztés az egyik leghosszabb, amit valaha nőre kiróttak gyilkosságért Ausztráliában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 9:53
Ítélet született az ausztrál nő ügyében, aki gombás étellel mérgezte meg rokonait Fotó: LIONEL BONAVENTURE Forrás: AFP
Erin Patterson neve az elmúlt hetekben fogalommá vált Ausztráliában: a nő a vád szerint 2023-ban halálos gombamérgezést okozott családtagjainak. Az ötvenéves nő tavaly egy ebédre hívta rokonait, ahol marhahúsos Wellingtont tálalt fel, amelybe mérgező gombák kerültek. Az étkezés után anyósa, Gail Patterson, apósa, Donald Patterson és Gail nővére, Heather Wilkinson életüket vesztették. Heather férje, Ian Wilkinson súlyos állapotban, de túlélte a mérgezést. A bíró, Christopher Beale szerint a bűncselekményeket hideg fejjel, előre kitervelve követte el Patterson, és nem mutatott megbánást. Ezt az ítélet is jól tükrözi.

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

A szigorú ítélet indoklásakor így fogalmazott:

A bűncselekmények pusztító hatása messze túlmutat a közvetlen áldozatokon. A vádlott nemcsak három életet oltott ki, hanem saját gyermekeinek is kimondhatatlan szenvedést okozott, amikor megfosztotta őket szeretett nagyszüleiktől.

Magánzárkában, akár élete végéig

Pattersont jelenleg magánzárkában tartják fogva, biztonsági okokból – közölte a bírósággal egy büntetés-végrehajtási tisztviselő. Elmondása szerint csak egyetlen másik rabot engednek közel hozzá, aki terrorizmus miatt ül börtönben. 

A büntetés értelmében Erin Patterson legkorábban 82 éves korában kerülhet szabadlábra, de az ügyészség hangsúlyozta: szerintük soha nem szabad kiengedni.

Bár végig ártatlannak vallotta magát, és azt állította, hogy a mérgezés véletlen volt, az ítélet ellen 28 napon belül fellebbezhet – egyelőre nem jelezte, hogy ezt megtenné.

Az egész ország lélegzetvisszafojtva figyelte a fejleményeket

A sajtó az ügyet Leongatha gombamérgezésekként emlegette, és példa nélküli médiafigyelem övezte. A per áprilisban kezdődött Morwell városában, és újságírók, televíziós stábok érkeztek a világ minden tájáról, hogy tudósítsanak róla. Egy népszerű napi podcaston keresztül milliók hallgatták élőben a tárgyalás eseményeit. A közérdeklődésre való tekintettel a legfelsőbb bíróság története során először engedélyezte a tévékamerák jelenlétét az ítélethirdetésen – számolt be róla a Reuters.

A drámai történet több könyvet, dokumentumfilmet és egy Toxic című sorozatot is inspirált, amelyet a közszolgálati ABC televízió fog bemutatni.

Meghiúsult meghívás – csak Simon Patterson maradt otthon

A vádlott volt férje, Simon Patterson, akit szintén meghívtak a végzetes ebédre, visszautasította a meghívást. A per során elmondta, hogy a nyilvánosság figyelme és a sajtó jelenléte rendkívül megterhelő volt a család számára.

A halálesetek különösen megrázták az összetartó közösséget Korumburrában, ahol az áldozatok éltek.

Ausztráliában nincs halálbüntetés – de ez a legsúlyosabb ítéletek egyike

Erin Patterson ítélete rekordnak számít az államban: nő még nem kapott ilyen hosszú, feltételes szabadlábra bocsátás nélküli büntetést gyilkosság miatt. Ausztráliában csak egy másik nőre szabtak ki hasonló súlyú ítéletet, de halálbüntetés az országban nem létezik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Nyári Gábor
idezojelekKásler Miklós

A tudós, aki megválasztotta a sorsát – búcsú Kásler Miklóstól

Nyári Gábor avatarja

A világ szegényebb lett egy olyan személyiséggel, aki életét orvosként, főigazgatóként, miniszterként a nemzet szolgálatába állította.

