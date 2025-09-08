Erin Patterson neve az elmúlt hetekben fogalommá vált Ausztráliában: a nő a vád szerint 2023-ban halálos gombamérgezést okozott családtagjainak. Az ötvenéves nő tavaly egy ebédre hívta rokonait, ahol marhahúsos Wellingtont tálalt fel, amelybe mérgező gombák kerültek. Az étkezés után anyósa, Gail Patterson, apósa, Donald Patterson és Gail nővére, Heather Wilkinson életüket vesztették. Heather férje, Ian Wilkinson súlyos állapotban, de túlélte a mérgezést. A bíró, Christopher Beale szerint a bűncselekményeket hideg fejjel, előre kitervelve követte el Patterson, és nem mutatott megbánást. Ezt az ítélet is jól tükrözi.

Ítélet született az ausztrál nő ügyében, aki gombás étellel mérgezte meg rokonait

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

A szigorú ítélet indoklásakor így fogalmazott:

A bűncselekmények pusztító hatása messze túlmutat a közvetlen áldozatokon. A vádlott nemcsak három életet oltott ki, hanem saját gyermekeinek is kimondhatatlan szenvedést okozott, amikor megfosztotta őket szeretett nagyszüleiktől.

Magánzárkában, akár élete végéig

Pattersont jelenleg magánzárkában tartják fogva, biztonsági okokból – közölte a bírósággal egy büntetés-végrehajtási tisztviselő. Elmondása szerint csak egyetlen másik rabot engednek közel hozzá, aki terrorizmus miatt ül börtönben.

A büntetés értelmében Erin Patterson legkorábban 82 éves korában kerülhet szabadlábra, de az ügyészség hangsúlyozta: szerintük soha nem szabad kiengedni.

Bár végig ártatlannak vallotta magát, és azt állította, hogy a mérgezés véletlen volt, az ítélet ellen 28 napon belül fellebbezhet – egyelőre nem jelezte, hogy ezt megtenné.