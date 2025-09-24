Rendkívüli

Elhunyt Caludia Cardinale olasz színésznő

Kamala HarrisThe Rachel Maddow Showharris interjúButtigieg

Kamala Harris interjúja sokakat felháborított

Az Egyesült Államok korábbi alelnöke az első nyilvános interjúját adta könyvének megjelenése óta. A vita rávilágított azokra a politikai megfontolásokra, amelyek Kamala Harris döntéseit befolyásolták a 2020-as amerikai elnökválasztás során – a volt alelnökjelöltje kapcsán pedig erős vádat fogalmazott meg a műsorvezető.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 4:55
Kamala Harris (Fotó: AFP)
Kamala Harris (Fotó: AFP) Fotó: JUSTIN SULLIVAN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember 22-én Kamala Harris, az Egyesült Államok korábbi alelnöke a The Rachel Maddow Show vendégeként jelent meg. Ez volt Harris első nyilvános szereplése új könyvének megjelenése óta. A műsorvezető kemény kérdéseket szegezett Harrisnek – írja a National Review.

Kamala Harris interjúja sokakat felháborított
Kamala Harris interjúja sokakat felháborított
Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kamala Harris könyvet írt a választási megpróbáltatásokról

Rachel Maddow kérdezte Harris-t a volt alelnökjelöltje, Pete Buttigieg kapcsán. A műsorvezető célzott rá, hogy szexuális irányultsága miatt nem rá esett a választás:

Egyesek arról beszéltek, hogy (Buttigieg) nem lehetett a stáb része, azért, mert meleg.

Harris azonnal visszautasította Maddow vádjait, érvelve, hogy bár nincsenek előítei a melegekkel szemben, nem hitte, hogy egy fekete nő és egy meleg férfi együtt sikeres lehetne egy amerikai választáson.

Kitért rá, hogy a könyvében is ír arról, hogy világos volt számára, hogy 107 nap alatt, az Egyesült Államok egyik leghevesebben vitatott elnökválasztásán, olyan valaki ellen mint Donald Trump – aki szerinte semmilyen határt nem ismer –, nagyon kockázatos döntés lett volna Pete Buttigieg kiválasztása alelnökjelöltnek.

Harris ezután hangsúlyozta, hogy az LMBTQ közösség szövetségese, és ragaszkodott hozzá, hogy „nem előítéletről volt szó a részéről.” 

Harris azt írja a könyvében, hogy „már így is sokat kért Amerikától.” Buttigieg szerinte „ideális partner lett volna a választáson — ha heteroszexuális fehér férfi lett volna.”

Borítókép: Kamala Harris (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Szabad-e merengni?

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu