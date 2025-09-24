Szeptember 22-én Kamala Harris, az Egyesült Államok korábbi alelnöke a The Rachel Maddow Show vendégeként jelent meg. Ez volt Harris első nyilvános szereplése új könyvének megjelenése óta. A műsorvezető kemény kérdéseket szegezett Harrisnek – írja a National Review.

Kamala Harris interjúja sokakat felháborított

Fotó: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kamala Harris könyvet írt a választási megpróbáltatásokról

Rachel Maddow kérdezte Harris-t a volt alelnökjelöltje, Pete Buttigieg kapcsán. A műsorvezető célzott rá, hogy szexuális irányultsága miatt nem rá esett a választás:

Egyesek arról beszéltek, hogy (Buttigieg) nem lehetett a stáb része, azért, mert meleg.

Harris azonnal visszautasította Maddow vádjait, érvelve, hogy bár nincsenek előítei a melegekkel szemben, nem hitte, hogy egy fekete nő és egy meleg férfi együtt sikeres lehetne egy amerikai választáson.

Kitért rá, hogy a könyvében is ír arról, hogy világos volt számára, hogy 107 nap alatt, az Egyesült Államok egyik leghevesebben vitatott elnökválasztásán, olyan valaki ellen mint Donald Trump – aki szerinte semmilyen határt nem ismer –, nagyon kockázatos döntés lett volna Pete Buttigieg kiválasztása alelnökjelöltnek.