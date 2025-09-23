Leleplezte Bident a volt kabinetfőnök – kellemetlen részletek

Az amerikai sajtó beszámolói szerint a bizottság vizsgálja, hogy az elnöki ciklus végén a kegyelmi intézkedéseket és egyéb utasításokat milyen mértékben írták alá automata aláírással („Autopen”), és hogy Biden minden lépésért személyesen vállalta-e a felelősséget – írja az Exxpress.

Joe Biden volt amerikai elnök Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zients kulcsfontosságú tanúnak számít az ügyben, ő hagyta jóvá a végső kegyelmi döntéseket, amelyek között a volt elnök több családtagja, köztük fia, Hunter Biden is kegyelmet kapott az elnöki ciklus utolsó részében.

Zients elmondása szerint az Autopen engedélyezéséről szóló e-mailt nem ő küldte, hanem egy munkatársa.