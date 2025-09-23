kabinetfőnökExxpressAutopenleleplezésBiden

Leleplezte Bident a volt kabinetfőnök – kellemetlen részletek

Joe Bidenre hatalmas nyomás nehezedik: a volt elnök stábfőnöke, Jeff Zients egy zárt ülésen elismerte, hogy Biden életkora jelentősen korlátozta a vezetését. Sok esetben a nevek, dátumok és döntések tisztázásához további tájékoztatásokra volt szükség, ezért a legközelebbi munkatársak javaslatára Biden napirendjét átszervezték: több pihenőt kapott, kevesebb hosszú útra küldték, és minimalizálták a lépcsőzést.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 6:04
Joe Biden volt amerikai elnök Fotó: STEPHEN MATUREN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az amerikai sajtó beszámolói szerint a bizottság vizsgálja, hogy az elnöki ciklus végén a kegyelmi intézkedéseket és egyéb utasításokat milyen mértékben írták alá automata aláírással („Autopen”), és hogy Biden minden lépésért személyesen vállalta-e a felelősséget – írja az Exxpress.

Biden
Joe Biden volt amerikai elnök Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zients kulcsfontosságú tanúnak számít az ügyben, ő hagyta jóvá a végső kegyelmi döntéseket, amelyek között a volt elnök több családtagja, köztük fia, Hunter Biden is kegyelmet kapott az elnöki ciklus utolsó részében.

 Zients elmondása szerint az Autopen engedélyezéséről szóló e-mailt nem ő küldte, hanem egy munkatársa.

Biden élesen visszautasította a vádakat: mint mondta, minden döntést – a kegyelmi intézkedésektől az elnöki rendeletekig – maga hozott meg. Az, hogy állapotát eltitkolták volna, szerinte „nevetséges és hamis”. 

Biden végül nem indult újra az elnökválasztáson a növekvő kritikák miatt, és helyét Kamala Harris vette át, aki 2024 novemberében Donald Trumptól szenvedett el vereséget. A republikánusok, köztük a bizottság vezetője, James Comer, Zients vallomását azzal magyarázzák, hogy a ciklus végén egy szűk kör hozta a döntéseket. 

Biden támogatói szerint azonban a vizsgálat politikailag motivált, az Autopen használata ugyanis évek óta megszokott gyakorlat.

Borítókép: Joe Biden volt amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

