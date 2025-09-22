Kibékülhetett Trump és Elon Musk? + videó

Rendkívüli

Elon Musk és Donald Trump is megjelent azon a hatalmas gyászszertartáson, amelyen több tízezer ember búcsúzott vasárnap az arizonai State Farm Stadionban a konzervatív mozgalom egyik legmeghatározóbb alakjától, Charlie Kirktől. A két rivális – Trump és Elon Musk – röviden beszélgetett és kezet fogott, ami különösen figyelemre méltó, hiszen a közelmúltban még éles vitát folytattak egymással.

2025. 09. 22. 8:30
Donald Trump és Elon Musk Fotó: NICHOLAS KAMM Forrás: AFP/POOL
Több tízezren gyűltek össze vasárnap az arizonai State Farm Stadionban, hogy végső búcsút vegyenek Charlie Kirktől, a konzervatív mozgalom egyik legismertebb alakjától. A gyászolók között ott volt Elon Musk és Donald Trump elnök is. A két férfit egy rövid időre egymás mellett ülve látták, beszélgettek és kezet fogtak, mielőtt Musk átült volna egy másik helyre.

Donald Trump és Elon Musk a gyásszertartáson (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Utolsó nyilvános közös megjelenésük május 30-án volt, amikor az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Musk távozik a Fehér Ház „DOGE Office” nevű részlegétől. Ezt megelőzően nyílt vitájuk volt Trump „One, Big, Beautiful Bill” („Egy nagy, gyönyörű törvény”) névre keresztelt javaslatáról, amelyről Musk azt mondta, csak tovább növelné a szövetségi költségvetési hiányt.

Musk vasárnap az X-en egy közös fotót is megosztott Trumppal, a képhez pedig ennyit írt: „For Charlie” („Charlieért”). Kirk korábban úgy nyilatkozott, biztos benne, hogy Trump és Musk idővel félreteszik ellentéteiket – írja a Business Insider.

Trump és több kormánytagja – köztük J. D. Vance – is beszédet mondott a megemlékezésen, akárcsak számos más ismert konzervatív vezető. A búcsúztatót a 60 ezres stadionban tartották, amely zsúfolásig megtelt, és még a kinti kivetítőknél is rengetegen követték az eseményt.

Borítókép: Donald Trump és Elon Musk (Fotó: AFP)

