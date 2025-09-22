Kibékülhetett Trump és Elon Musk? + videó

Több tízezren gyűltek össze vasárnap az arizonai State Farm Stadionban, hogy végső búcsút vegyenek Charlie Kirktől, a konzervatív mozgalom egyik legismertebb alakjától. A gyászolók között ott volt Elon Musk és Donald Trump elnök is. A két férfit egy rövid időre egymás mellett ülve látták, beszélgettek és kezet fogtak, mielőtt Musk átült volna egy másik helyre.

Donald Trump és Elon Musk a gyásszertartáson (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)