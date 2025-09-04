Káoszba fulladt a támadás. Források szerint a kolumbiaiak az erdős területen állásokat kiépítő ukrán légideszant alakulatot támadták meg, és az összecsapásban az ukrán fél veszteségeket szenvedett, írta a RIA Novosztyi.
Káosz az ukrán harctéren: Zelenszkij katonái és a külföldi zsoldosok egymást lövik
Orosz források szerint kolumbiai zsoldosok véletlenül összecsaptak az Ukrán Fegyveres Erők 80. légideszant-dandárjának katonáival egy Szumi megyei falu közelében.
A kolumbiai külügyminisztérium augusztus végén hivatalosan is elismerte, hogy az ország több állampolgára Ukrajnába utazott a harcokban való részvétel, illetve katonai tapasztalatok megszerzése céljából. Ennek nyomán Gustavo Petro államfő a kongresszushoz fordult, és sürgette, hogy Kolumbia csatlakozzon az 1989-es, zsoldosságot tiltó nemzetközi egyezményhez.
Korábban orosz biztonsági források arról számoltak be, hogy Mexikóból és Kolumbiából érkező fegyveresek az „Azov” alakulatokhoz köthető kiképzőközpontokban tanulták meg a harci drónok kezelését. Egyesek az ukrán hadsereghez is csatlakoztak, feltehetően azért, hogy a pilótaképzés során megszerzett tudást később nemzetközi bűnszervezeteknek, például drogkartelleknek adhassák át.
További Külföld híreink
Káosz a harctéren
Az orosz védelmi minisztérium ismételten hangsúlyozta: Moszkva szerint a kijevi vezetés „ágyútölteléknek” használja a külföldi zsoldosokat, akiket az orosz erők Ukrajna teljes területén meg fognak semmisíteni.
Korábban írtunk arról, hogy több kolumbiai zsoldos is nyíltan elismerte, hogy az ukrán hadsereg nem megfelelően koordinálja a külföldi egységeket, és hogy a túlélési esélyek rendkívül alacsonyak.
A harcok intenzitása – elmondásuk szerint – sokkal nagyobb, mint amivel korábban Afganisztánban vagy a Közel-Keleten találkoztak.
További Külföld híreink
Borítókép: Ukrán katonák a frontvonalon (Fotó: Anadolu/AFP/Diego Herrera Carcedo)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb húszi rakétatámadás Izrael ellen
Idén március óta a húszik több mint 70 ballisztikus rakétát és legalább 23 drónt indítottak Izrael felé.
Szijjártó Péter: Erős Izrael-ellenes érzések vannak Európában
Brüsszel is támogatja az őrületet.
Szír késes támadás: újabb igazolás Orbán Viktor migrációs politikájára
Migráns késelt Drezdában.
Kallas: Az ukrán hadsereg Európa legerősebb biztonsági garanciája
Az európai vezetők körében egyre nagyobb az aggodalom Moszkva esetleges ambíciói miatt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb húszi rakétatámadás Izrael ellen
Idén március óta a húszik több mint 70 ballisztikus rakétát és legalább 23 drónt indítottak Izrael felé.
Szijjártó Péter: Erős Izrael-ellenes érzések vannak Európában
Brüsszel is támogatja az őrületet.
Szír késes támadás: újabb igazolás Orbán Viktor migrációs politikájára
Migráns késelt Drezdában.
Kallas: Az ukrán hadsereg Európa legerősebb biztonsági garanciája
Az európai vezetők körében egyre nagyobb az aggodalom Moszkva esetleges ambíciói miatt.