Káosz az ukrán harctéren: Zelenszkij katonái és a külföldi zsoldosok egymást lövik

Orosz források szerint kolumbiai zsoldosok véletlenül összecsaptak az Ukrán Fegyveres Erők 80. légideszant-dandárjának katonáival egy Szumi megyei falu közelében.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 09. 04. 9:53
Ukrán katonák a frontvonalon Fotó: Diego Herrera Carcedo Forrás: Anadolu/AFP
Káoszba fulladt a támadás. Források szerint a kolumbiaiak az erdős területen állásokat kiépítő ukrán légideszant alakulatot támadták meg, és az összecsapásban az ukrán fél veszteségeket szenvedett, írta a RIA Novosztyi.

Káosz
Ukrán ejtőernyősök L119-es tarackot állítanak az orosz állások felé a luhanszki régió frontvonalán (Fotó: AFP/Anatolii Stepanov)

A kolumbiai külügyminisztérium augusztus végén hivatalosan is elismerte, hogy az ország több állampolgára Ukrajnába utazott a harcokban való részvétel, illetve katonai tapasztalatok megszerzése céljából. Ennek nyomán Gustavo Petro államfő a kongresszushoz fordult, és sürgette, hogy Kolumbia csatlakozzon az 1989-es, zsoldosságot tiltó nemzetközi egyezményhez.

Korábban orosz biztonsági források arról számoltak be, hogy Mexikóból és Kolumbiából érkező fegyveresek az „Azov” alakulatokhoz köthető kiképzőközpontokban tanulták meg a harci drónok kezelését. Egyesek az ukrán hadsereghez is csatlakoztak, feltehetően azért, hogy a pilótaképzés során megszerzett tudást később nemzetközi bűnszervezeteknek, például drogkartelleknek adhassák át.

Káosz a harctéren

Az orosz védelmi minisztérium ismételten hangsúlyozta: Moszkva szerint a kijevi vezetés „ágyútölteléknek” használja a külföldi zsoldosokat, akiket az orosz erők Ukrajna teljes területén meg fognak semmisíteni.

Korábban írtunk arról, hogy több kolumbiai zsoldos is nyíltan elismerte, hogy az ukrán hadsereg nem megfelelően koordinálja a külföldi egységeket, és hogy a túlélési esélyek rendkívül alacsonyak.

A harcok intenzitása – elmondásuk szerint – sokkal nagyobb, mint amivel korábban Afganisztánban vagy a Közel-Keleten találkoztak.

Borítókép: Ukrán katonák a frontvonalon (Fotó: Anadolu/AFP/Diego Herrera Carcedo)
 

