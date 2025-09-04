Káosz a harctéren

Az orosz védelmi minisztérium ismételten hangsúlyozta: Moszkva szerint a kijevi vezetés „ágyútölteléknek” használja a külföldi zsoldosokat, akiket az orosz erők Ukrajna teljes területén meg fognak semmisíteni.

Korábban írtunk arról, hogy több kolumbiai zsoldos is nyíltan elismerte, hogy az ukrán hadsereg nem megfelelően koordinálja a külföldi egységeket, és hogy a túlélési esélyek rendkívül alacsonyak.

A harcok intenzitása – elmondásuk szerint – sokkal nagyobb, mint amivel korábban Afganisztánban vagy a Közel-Keleten találkoztak.