Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

kényszersorozásUkrajnaTCK

Fogyatékkal élő gyermek édesapját hurcolták el Zelenszkij emberrablói

Senkit sem kímélnek Zelenszkij emberei Ukrajnában. A kényszersorozások most egy édesapát értek utol, hiába mondta, hogy fogyatékkal élő gyermekéről kell gondoskodnia.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 21:17
Ukrán katona Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ismert, brutális mértéket öltenek Ukrajnában a kényszersorozások. Az ukrán hadsereg olyan mértékű létszámhiánnyal küzd, hogy egész üzletág épült az embervadászatra. Mindegy, hogy fényes nappal van vagy éjszaka, a toborzók folyamatosan hurcolják el az embereket az utcáról. 

A kényszersorozás most is durva erőszakba torkollt Forrás: Képernyőfelvétel
A kényszersorozás most is durva erőszakba torkollt. Forrás: Képernyőfelvétel

A közösségi oldalakra folyamatosan töltik fel az elkeseredett felhasználók az erőszakos toborzásról készült felvételeket. Egy friss videó ismét azt mutatja, hogyan vertek meg egy férfit, aki ellenállt a sorozásnak. A legmegdöbbentőbb azonban, hogy 

a férfi hiába kiabálta, hogy gyermeke fogyatékkal él, neki róla kell gondoskodnia. 

Arra már korábban is láthattunk példát, hogy a toborzókat egyáltalán nem érdekli, kit hurcolnak el vagy vernek meg. Nemrég egy volt katona akarta megakadályozni, hogy egy futárt hurcoljanak el erőszakkal a frontra, ez nem tetszett a kényszersorozóknak. 

Brutálisan megverték a veteránt.

Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.