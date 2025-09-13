Mint ismert, brutális mértéket öltenek Ukrajnában a kényszersorozások. Az ukrán hadsereg olyan mértékű létszámhiánnyal küzd, hogy egész üzletág épült az embervadászatra. Mindegy, hogy fényes nappal van vagy éjszaka, a toborzók folyamatosan hurcolják el az embereket az utcáról.

A kényszersorozás most is durva erőszakba torkollt. Forrás: Képernyőfelvétel

A közösségi oldalakra folyamatosan töltik fel az elkeseredett felhasználók az erőszakos toborzásról készült felvételeket. Egy friss videó ismét azt mutatja, hogyan vertek meg egy férfit, aki ellenállt a sorozásnak. A legmegdöbbentőbb azonban, hogy

a férfi hiába kiabálta, hogy gyermeke fogyatékkal él, neki róla kell gondoskodnia.

Noon news from the NATO extermination camp Ukraine



In Dnepropetrovsk, four headhunters of TCC beat up and kidnaped a man.



The man was shouting that his child was disabled. pic.twitter.com/WV7s428UhD — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) September 13, 2025

Arra már korábban is láthattunk példát, hogy a toborzókat egyáltalán nem érdekli, kit hurcolnak el vagy vernek meg. Nemrég egy volt katona akarta megakadályozni, hogy egy futárt hurcoljanak el erőszakkal a frontra, ez nem tetszett a kényszersorozóknak.

Brutálisan megverték a veteránt.

Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)