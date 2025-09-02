Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

támadásliberális sajtóMinneapolis

A keresztények a hibásak? Transz ámokfutóból csinálna áldozatot a liberális média

A liberális sajtó a minneapolisi templomi vérengzés után nem a gyászoló közösséget támogatta, hanem inkább a történet értelmezését próbálta meg átformálni. A New York Times beszámolójában a keresztényeket ért támadás helyett inkább úgy állította be az esetet, mintha a tettes, egy transznemű fiatal lenne az igazi áldozat, miközben a felelősséget a konzervatívokra hárította.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 7:47
A minneapolisi Angyali Üdvözlet katolikus templomban követtek el borzalmas támadást Fotó: STEPHEN MATUREN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A minneapolisi Angyali Üdvözlet katolikus templomban elkövetett borzalmas támadás során két gyermek életét vesztette, további tizennyolc ember pedig megsérült. Az elkövető a 23 éves Robin Westman volt, aki születésénél fogva Robert néven ismert, és transzneműként azonosította magát. A tragédiát követően a New York Times beszámolója nem az áldozatokra összpontosított, hanem az elkövető személyes nehézségeit emelte ki, miközben a felelősséget a konzervatívokra és a keresztény közösségre próbálta áthárítani – írja az Origo.

A liberális sajtó a minneapolisi vérengzés kapcsán is a keresztényeket állítja be felelősnek, miközben az ámokfutóként gyilkoló transznemű elkövetőt igyekszik áldozatként bemutatni (Fotó: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
A liberális sajtó a minneapolisi vérengzés kapcsán is a keresztényeket állítja be felelősnek, miközben az ámokfutóként gyilkoló transznemű elkövetőt igyekszik áldozatként bemutatni (Fotó: STEPHEN MATUREN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A liberális lap szerint a konzervatív kommentátorok „felháborító módon” kihasználják az alkalmat, hogy a transzneműek ellen uszítsanak, amikor hangsúlyozzák az elkövető nemi identitását.

A New York Times álláspontja szerint a közbeszédnek ehelyett a tömegeket érintő mentális egészségügyi problémákra kellene összpontosítania, amelyek rengeteg amerikai fiatalt sújtanak.

A lap emellett arra is rámutatott, hogy Westman naplóiban önutálatról és komoly önértékelési zavarokról írt, s véleményük szerint a transznemű fiatalok esetében sokszor csak a nemátalakító műtét hozhat valódi megoldást.

Keresztényekből csinálnak bűnbakot 

A New York Times szerint a konzervatívok felelőtlenek, mert „hamisan sugallják, hogy minden transznemű ember hajlamos az erőszakra”. A lap példaként idézte a Daily Wire ismert szerzőjét, Matt Walsh-t, aki így fogalmazott:

Amikor beteg és téveszmékkel teli emberek perverz fantáziáit megerősítik – rendszerszinten, tömegesen –, pontosan az ilyen katasztrófákat idézik elő. Ez elkerülhetetlen volt

Többen az esetet „transzterrorizmusnak” nevezték, amit a liberális sajtó úgy értelmezett, hogy ezzel nem a valódi okokra mutatnak rá, hanem egy kisebbség identitását bélyegzik meg. Így miközben keresztény gyermekek és családjaik váltak az ámokfutás áldozataivá, a baloldali narratíva az elkövető önmarcangoló feljegyzéseit emelte előtérbe – például amikor Westman így írt:

Fáradt vagyok attól, hogy transznemű vagyok, bárcsak soha ne mostam volna át az agyam.

A liberális logika alapján mindez nem a felelősségét mutatja, hanem újabb bizonyíték arra, hogy a társadalom kirekesztő.

Keresztények célpontban 

A Daily Signal szerint egyre több példát látni arra, hogy transznemű elkövetők keresztények vagy keresztény intézmények ellen követnek el erőszakot. A lap Nashville-től Coloradón és Marylanden át egészen Portlandig és Washington államig több esetet is felsorolt, amelyekben templomok, iskolák vagy hívők váltak támadások célpontjává.

A lap hangsúlyozta: a közös nevező ezekben az esetekben a keresztények elleni kifejezett gyűlölet. Egyes elkövetők nyíltan vallották, hogy a vallásos közösségeket tekintik ellenségnek. Hale például arról írt, hogy szülei keresztény barátokat akartak „rákényszeríteni”, egy másik tettes pedig így fogalmazott:

Tudjátok, kiket gyűlölök? Azokat a keresztényeket, akik gyűlölik a homoszexuálisokat.

Az ideológia következményei

A Daily Signal szerint a transzmozgalom áldozatiságra épülő retorikája erősíti a gyűlöletet, miközben a valós statisztikák mást mutatnak. A mozgalom olyan kifejezésekkel él, mint a „népirtás”, amikor a nemátalakító kezelések korlátozásáról van szó, ez pedig a keresztényeket és konzervatívokat ellenségként tünteti fel. A lap úgy látja, ez a légkör nemcsak a közbeszédet torzítja, hanem újabb tragédiákhoz is hozzájárulhat, közvetlen veszélybe sodorva a keresztény közösségeket az Egyesült Államokban.

Borítókép: A minneapolisi Angyali Üdvözlet katolikus templom és iskola helyszíne (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

