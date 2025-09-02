A keresztények a hibásak? Transz ámokfutóból csinálna áldozatot a liberális média

A liberális lap szerint a konzervatív kommentátorok „felháborító módon” kihasználják az alkalmat, hogy a transzneműek ellen uszítsanak, amikor hangsúlyozzák az elkövető nemi identitását.

A New York Times álláspontja szerint a közbeszédnek ehelyett a tömegeket érintő mentális egészségügyi problémákra kellene összpontosítania, amelyek rengeteg amerikai fiatalt sújtanak.

A lap emellett arra is rámutatott, hogy Westman naplóiban önutálatról és komoly önértékelési zavarokról írt, s véleményük szerint a transznemű fiatalok esetében sokszor csak a nemátalakító műtét hozhat valódi megoldást.

Keresztényekből csinálnak bűnbakot

A New York Times szerint a konzervatívok felelőtlenek, mert „hamisan sugallják, hogy minden transznemű ember hajlamos az erőszakra”. A lap példaként idézte a Daily Wire ismert szerzőjét, Matt Walsh-t, aki így fogalmazott:

Amikor beteg és téveszmékkel teli emberek perverz fantáziáit megerősítik – rendszerszinten, tömegesen –, pontosan az ilyen katasztrófákat idézik elő. Ez elkerülhetetlen volt

Többen az esetet „transzterrorizmusnak” nevezték, amit a liberális sajtó úgy értelmezett, hogy ezzel nem a valódi okokra mutatnak rá, hanem egy kisebbség identitását bélyegzik meg. Így miközben keresztény gyermekek és családjaik váltak az ámokfutás áldozataivá, a baloldali narratíva az elkövető önmarcangoló feljegyzéseit emelte előtérbe – például amikor Westman így írt:

Fáradt vagyok attól, hogy transznemű vagyok, bárcsak soha ne mostam volna át az agyam.

A liberális logika alapján mindez nem a felelősségét mutatja, hanem újabb bizonyíték arra, hogy a társadalom kirekesztő.