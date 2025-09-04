KínaÉszak-Koreaegyüttműködés

Ebben állapodott meg Kína és Észak-Korea

Biztosította Hszi Csin-ping kínai elnök Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt csütörtökön Pekingben arról, hogy országa fenntartja, megszilárdítja és fejleszti kapcsolatait Észak-Koreával. Kína szerint ez az álláspont a nemzetközi helyzet alakulásától függetlenül változatlan marad.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 04. 21:38
Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun Fotó: STR Forrás: KCNA VIA KNS
„Kína és Észak-Korea jó szomszédok, jó barátok és jó bajtársak, akik hagyományos barátságot ápolnak, és ennek a kínai kormány nagy jelentőséget tulajdonít” – hangsúlyozta Hszi a kínai állami média közlése szerint azon a kétoldalú találkozón, amelyet a győzelem napi parádéra Pekingbe érkezett észak-koreai vezetővel folytatott.

Biztosította Hszi Csin-ping kínai elnök Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt csütörtökön Pekingben arról, hogy országa fenntartja, megszilárdítja és fejleszti kapcsolatait Észak-Koreával Fotó: AFP
Biztosította Hszi Csin-ping kínai elnök Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt csütörtökön Pekingben arról, hogy országa fenntartja, megszilárdítja és fejleszti kapcsolatait Észak-Koreával
Fotó: AFP

A kínai elnök a sajtónak elmondta: arról tárgyaltak, hogy megerősítsék a magas szintű kapcsolatokat és a stratégiai kommunikációt, és szoros együttműködést tartanának fenn minden szinten.

Kína továbbra is támogatni fogja Észak-Koreát abban, hogy olyan fejlődési utat keressen, amely megfelel a nemzeti viszonyainak, és folyamatosan új távlatokat teremt az észak-koreai szocialista ügy számára

– idéze Hszi Csin-ping szavait az állami média.

Az elnök azt mondta, hogy a példátlan globális kihívásokkal szemben több, egymást követő kezdeményezést javasolt, melyek mindegyike aktív támogatást és pozitív visszajelzést kapott Észak-Koreától.

„A Koreai-félszigetet érintő kérdésekben Kína mindig objektív és pártatlan álláspontot képviselt, és hajlandó tovább erősíteni együttműködését Észak-Koreával, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a félsziget békéjének és stabilitásának fenntartása érdekében” – tette hozzá.

A kínai beszámoló szerint Kim Dzsongun köszönetet mondott a pekingi támogatásért, elismerését fejezte ki Kína pártatlan álláspontja iránt, és biztosította Hszit arról, hogy Phenjan továbbra is határozottan támogatni fogja Pekinget olyan kérdésekben, mint Tajvan, Tibet vagy Hszincsiang.

A sajtó azt is közölte: 

a találkozó után Kim Dzsongun delegációja a pekingi vasútállomásra érkezett, hogy visszatérjen Észak-Koreába.

Ez volt az észak-koreai vezető ötödik hivatalos látogatása Kínában, ahol a héten találkozót folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Borítókép: Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Kim Dzsongun (Fotó: AFP)

