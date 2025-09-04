Ebben állapodott meg Kína és Észak-Korea

„Kína és Észak-Korea jó szomszédok, jó barátok és jó bajtársak, akik hagyományos barátságot ápolnak, és ennek a kínai kormány nagy jelentőséget tulajdonít” – hangsúlyozta Hszi a kínai állami média közlése szerint azon a kétoldalú találkozón, amelyet a győzelem napi parádéra Pekingbe érkezett észak-koreai vezetővel folytatott.

Biztosította Hszi Csin-ping kínai elnök Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt csütörtökön Pekingben arról, hogy országa fenntartja, megszilárdítja és fejleszti kapcsolatait Észak-Koreával

Fotó: AFP

A kínai elnök a sajtónak elmondta: arról tárgyaltak, hogy megerősítsék a magas szintű kapcsolatokat és a stratégiai kommunikációt, és szoros együttműködést tartanának fenn minden szinten.

Kína továbbra is támogatni fogja Észak-Koreát abban, hogy olyan fejlődési utat keressen, amely megfelel a nemzeti viszonyainak, és folyamatosan új távlatokat teremt az észak-koreai szocialista ügy számára

– idéze Hszi Csin-ping szavait az állami média.