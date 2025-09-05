költségvetéshitelbüdzséNémetországBundeswehr

Szokatlanul gyorsan megszületett a jövő évi német költségvetés

Hosszas tárgyalások után véglegesítették Németország 2025-ös szövetségi költségvetését. A Bundestag költségvetési bizottságának egyeztetése ezúttal a megszokottnál jóval gyorsabban lezárult.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2025. 09. 05. 15:36
Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) Fotó: Kay Nietfeld Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A miniszterek a tegnapi napon sorra ismertették tárcájuk tervezett kiadásait, és válaszoltak a bizottság kérdéseire, írja a Tagesschau.

költségvetés
A német Bundestag Paul Löbe-házának üléstermében található kiállítás képe a költségvetési bizottság 2025-ös szövetségi költségvetésről szóló döntő ülése előtt. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Christoph Soeder

A korábbi években előfordult, hogy a viták hajnalig tartottak, idén azonban meglepően gyorsan ment minden. Christian Haase (CDU) szerint ritkán volt ilyen békés az egyeztetés, bár a Zöldek képviselője, Sebastian Schäfer hangsúlyozta: intenzív vitákra most is sor került.

A tervek szerint 2025-ben 502,5 milliárd euró lesz az összkiadás, ebből 81,78 milliárd euró új hitelfelvételből származik. 

Emellett további jelentős forrásokat különítenek el a Bundeswehr és az infrastruktúra számára fenntartott különalapokból.

Miközben a kormányzati oldalon a költségvetést a biztonság és a növekedés alapjának nevezték, az ellenzék élesen bírálta a csomagot. Dietmar Bartsch (Die Linke) fedezetlen csekkekről beszélt, szerinte nincs benne valódi jövőkép. Michael Espendiller (AfD) azt kifogásolta, hogy a költségvetést viták nélkül hagyták jóvá, amit az Alternatíva Németországnak politikusa szegénységi bizonyítványnak nevezett.

08 July 2025, Berlin: Michael Espendiller (AfD) speaks in the Bundestag during the budget debates on the introduction of the draft federal budget for 2025. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Michael Espendiller (AfD) felszólal a Bundestagban a 2025-ös szövetségi költségvetés tervezetének benyújtásával kapcsolatos költségvetési viták során. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler

 

A költségvetés szeptemberben lesz végleges

A Bundestag várhatóan szeptember 19-én szavaz a költségvetés végső elfogadásáról. Addigra a bizottsági munka lezárul, a képviselők pedig – egy jelképes sörös hordó mellett – már ünnepélyes hangulatban fejezik be a maratoni tárgyalássorozatot.

 

Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld) 

