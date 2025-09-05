A miniszterek a tegnapi napon sorra ismertették tárcájuk tervezett kiadásait, és válaszoltak a bizottság kérdéseire, írja a Tagesschau.
Szokatlanul gyorsan megszületett a jövő évi német költségvetés
Hosszas tárgyalások után véglegesítették Németország 2025-ös szövetségi költségvetését. A Bundestag költségvetési bizottságának egyeztetése ezúttal a megszokottnál jóval gyorsabban lezárult.
A korábbi években előfordult, hogy a viták hajnalig tartottak, idén azonban meglepően gyorsan ment minden. Christian Haase (CDU) szerint ritkán volt ilyen békés az egyeztetés, bár a Zöldek képviselője, Sebastian Schäfer hangsúlyozta: intenzív vitákra most is sor került.
A tervek szerint 2025-ben 502,5 milliárd euró lesz az összkiadás, ebből 81,78 milliárd euró új hitelfelvételből származik.
Emellett további jelentős forrásokat különítenek el a Bundeswehr és az infrastruktúra számára fenntartott különalapokból.
Miközben a kormányzati oldalon a költségvetést a biztonság és a növekedés alapjának nevezték, az ellenzék élesen bírálta a csomagot. Dietmar Bartsch (Die Linke) fedezetlen csekkekről beszélt, szerinte nincs benne valódi jövőkép. Michael Espendiller (AfD) azt kifogásolta, hogy a költségvetést viták nélkül hagyták jóvá, amit az Alternatíva Németországnak politikusa szegénységi bizonyítványnak nevezett.
A költségvetés szeptemberben lesz végleges
A Bundestag várhatóan szeptember 19-én szavaz a költségvetés végső elfogadásáról. Addigra a bizottsági munka lezárul, a képviselők pedig – egy jelképes sörös hordó mellett – már ünnepélyes hangulatban fejezik be a maratoni tárgyalássorozatot.
Borítókép: Friedrich Merz német szövetségi kancellár (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)
